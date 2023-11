Senamina - przełom w walce z bezsennością

Czym jest Senamina?

Senamina jest lekiem na sen, który zawiera przebadaną klinicznie doksylaminę. To substancja zdolna do eliminowania najczęściej występujących objawów krótkotrwałej bezsenności. Lek jest dostępny bez recepty.

Dzięki stosowaniu Senaminy można zdecydowanie skrócić czas zasypiania. Po jej zażyciu pacjent zasypia średnio w ciągu 30 minut. Lek nie tylko wydłuża sen do nawet 8 godzin, ale sprawia, że jest głębszy i ma lepszą jakość. Co najważniejsze, Senamina nie uzależnia.

Na co pomaga Senamina i jak ją stosować?

Przygodne zaburzenia snu mogą obejmować zarówno bezsenność, sen przerywany, częste wybudzenia, niemożność zapadnięcia w głęboki sen, a także trudności w zasypianiu. Zastosowanie Senaminy pozwala poradzić sobie z tymi problemami i znacznie poprawić jakość snu. Dzięki lekowi sen staje się dłuższy i głębszy.

Senamina jest lekiem przeznaczonym do krótkotrwałego leczenia bezsenności. Zgodnie z zaleceniami producenta można zażywać 1-2 tabletki dziennie przez jak najkrótszy okres (nie dłużej niż 7 dni) bez konsultacji z lekarzem.

Preparat przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych. Jeśli pacjent walczy z uporczywymi problemami ze snem, powinien skonsultować się z lekarzem, który oceni, czy bezsenność nie ma związku z innymi schorzeniami wymagającymi wdrożenia odrębnych metod leczenia.

Na podkreślenie zasługuje to, że Senamina jest lekiem, dlatego – dla swojego bezpieczeństwa – stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Należy zwrócić uwagę na przeciwwskazania do jej zażywania. Jeśli masz wątpliwości dotyczące zażywania Senaminy, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak jeszcze zadbać o jakość swojego snu?

Szacuje się, że ponad 64 proc. Polaków ma problemy ze snem, a więcej niż 60 proc. boryka się z nimi codziennie lub kilka razy w tygodniu. Ponad 1/3 Polaków nie robi nic, aby wyeliminować lub złagodzić te zaburzenia1.

O lepszy sen można zadbać, stosując się do zasad higieny snu. Ich przyswojenie i wdrożenie pozwala doprowadzić do rzeczywistej i długofalowej poprawy jakości nocnego odpoczynku. Wśród najważniejszych zasad zdrowego snu wymienić należy:

zasypianie w ciszy,

usunięcie z sypialni telefonów, tabletów i innych urządzeń emitujących silne światło,

zadbanie o kondycję fizyczną,

rezygnacja z zasypiania “na siłę”,

traktowanie łóżka jedynie jako miejsca do spania,

zasypianie i wstawanie o podobnych porach,

unikanie obfitych posiłków przed snem,

unikanie kofeiny, alkoholu, nikotyny, w szczególności przed snem,

wietrzenie sypialni i zadbanie o odpowiednią temperaturę.

W trakcie zmiany nieprawidłowych przyzwyczajeń, przyczyniających się do zaburzeń snu, Senamina może posłużyć jako wsparcie farmakologiczne w radzeniu sobie z krótkotrwałą bezsennością.

Gdy jednak samodzielne wdrożenie owych zasad nie przynosi skutków, warto skorzystać ze wsparcia specjalisty. Wówczas pomóc może terapia poznawczo-behawioralna, w czasie której pacjent uczy się sposobów radzenia sobie z bezsennością poprzez rozpoznanie i eliminację jej przyczyn.

Informacje o leku:

Senamina, 12,5 mg doksylaminy wodorobursztynianu. Lek OTC

Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych.

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

SEA/14000/09/23