Siatka leśna idealna do ogrodzenia dla kur

Zabezpieczenie przed drapieżnikami

Drapieżniki, takie jak lisy, często próbują dostać się do kurnika, kopiąc pod ogrodzeniem. Można temu zapobiec, zakopując siatkę na głębokość około 30-50 cm pod ziemią lub montując ją na szerokiej betonowej podstawie, która utrudni kopanie. Żeby drapieżniki i małe zwierzęta nie przedostawały się przez drucianą siatkę, oczka powinny mieć średnicę do 5cm. Jeśli w Twojej okolicy często atakują ptaki drapieżne, warto przemyśleć zamontowanie osłony także na górze wybiegu.Gdy dokonasz wyboru odpowiedniej siatki leśnej, drób swobodnie korzystający z wybiegu będzie zabezpieczony przed atakami drapieżników zarówno z poziomu gruntu, jak i z powietrza.

Czemu warto sięgnąć po siatkę leśną do ogrodzenia dla kur?

W przeciwieństwie do woliery, która jest delikatną konstrukcją chroniącą drób przed drapieżnikami i dzikim ptactwem, ogrodzenie całego terenu powinno być solidne i niezawodne. Dlatego hodowcy, jeśli tylko mają wybór, stawiają na siatki leśne. Po pierwsze, są one wykonane z wysokiej jakości drutu, który ma za zadanie przetrwać każde warunki atmosferyczne w nienaruszonym stanie. Po drugie, siatki leśne wyróżnia wysoka odporność na rozciąganie i na zerwanie. Nawet doświadczone drapieżniki, jak lisy czy borsuki, będą potrzebowały kilkunastu podejść, by przebić się przez druciane oczka. W tym czasie bez problemu zauważysz wyniki ich działań podczas codziennego obrządku i będziesz mógł od razu naciągnąć dany fragment siatki.

Jakich wymiarów siatki leśnej szukać?

Przed dokonaniem zakupu siatki leśnej na ogrodzenie dla kur, wyszukaj wariant o największym zagęszczeniu oczek. Najlepszą opcją będzie specjalna siatka leśna dla drobiu oraz na zające, o rozstawie z aż20 drutów poziomych oraz drutów pionowych co 15 cm. Takie zagęszczenie daje oczka 15x5 cm, składające się na 10 poziomów, aż do optymalnej dla ogrodzenia dla kur wysokości 160 cm.Jeśli zależy Ci na jak najbardziej trwałej konstrukcji, która będzie wymagała minimum ingerencji po montażu, wybierz siatkę leśną, w której druty pionowe są czterokrotnie owijane maszynowo wokół drutów poziomych. System ten zapobiega rozsuwaniu się drutów nawet przy dużych naprężeniach.

Montaż siatki leśnej na ogrodzenie wybiegu dla kur

Siatkę leśną możesz w prosty sposób zamontować do zaimpregnowanych słupków drewnianych, wystarczy tylko wykorzystać skoble mocujące.Można ich także użyć na metalowych słupkach, trzeba tylko zaopatrzyć się w specjalne opaski mocujące.Metalowe słupki dłużej też posłużą jako podstawa ogrodzenia dla kur. Nie trzeba ich co roku impregnować, a końcówki nie zgniją w ziemi. Przed montażem sprawdź, czy wybrana siatka leśna do ogrodzenia dla kur posiada pogrubione druty wiodące o średnicy co najmniej 2,1 mm. Dzięki nim nie trzeba stosować żadnych dodatkowych naciągów.