Sztuczna Inteligencja w budownictwie

W ostatniej rozmowie podejmowaliśmy temat rozwoju druku 3D w branży budowlanej, który może być rozwiązaniem na obecny kryzys wywołany rosnącymi kosztami budowy. Obok druku 3D także szeroko pojęta technologia Sztucznej Inteligencji (SI), jeszcze powoli i nieśmiało, ale jednak wkracza już na place budowy.

Sporo się ostatnio słyszy o sztucznej inteligencji. Ale co to właściwie jest i jakie to może mieć znaczenie w budownictwie?

Technologia sztucznej inteligencji oznacza, że programy są trenowane do naśladowania funkcji poznawczych człowieka, takich jak rozpoznawanie pewnych wzorców czy metody uczenia się poprzez doświadczenie. W efekcie tego komputery uczą się tak jak człowiek ale robią to znacznie szybciej. Zastosowanie SI w budownictwie może oznaczać zwiększoną wydajność, poprawienie bezpieczeństwa na placu budowy oraz ograniczenie ilości odpadów. Wyobraźmy sobie np., że nad placem budowy krąży dron i na bieżąco przesyła do lokalnego serwera film nakręcony przy pomocy swoich kamer. Chwilę zaś później algorytm sztucznej inteligencji wyświetla na tablecie osoby odpowiedzialnej za BHP listę wychwyconych niedociągnięć: jeden pracownik nie miał kasku, a inny nie przypiął sobie szelek bezpieczeństwa. Kierownik budowy otrzyma informację iż dwie koparki i jeden żuraw nie są w pełni wykorzystywane. Przy okazji wychwycone zostało, iż ciemna plama gleby w innym miejscu budowy powiększyła się, a to jasno wskazuje na wzrastającą wilgotność tego obszaru. Gołym okiem trudno jest wychwycić wszystkie te informacje, niezwłocznie je przetworzyć i podjąć odpowiednie działania. Dzięki technologii i wykorzystaniu sztucznej inteligencji będzie to możliwe niemal na bieżąco. To będzie rewolucja w budownictwie.

Brzmi to trochę jak fantastyka naukowa. Czy nie mówimy tutaj przypadkiem o dalekiej przyszłości?

Wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz dronów już niedługo odgrywać będzie ważną rolę w rewolucji technologicznej jaka właśnie rozgrywa się na placu budowy. Każda z koncepcji oferuje wiele korzyści, a ich połączenie pozwalać będzie na zwiększenie efektywności, szybkości i umiejętności adaptowania się do różnych sytuacji. Firmom programistycznym udało się wykorzystać sztuczną inteligencję do przeszkolenia dronów w rozumieniu otoczenia. A uzyskane w ten sposób inteligentne drony pomogą w planowaniu prac, procesie budowy, a na koniec w zarządzaniu powstałymi budynkami.

Zatem Sztuczna Inteligencja będzie mogła pomóc w zarządzaniu projektami w trakcie ich realizacji. A jaki może być jej wkład na etapie planowania inwestycji?

Projekty badawcze wskazują, że z wykorzystaniem tej technologii dokładność prognozowania czasu i kosztów realizacji projektu jest niezwykle duża. Dobry system SI będzie efektywnie wykorzystywał dane, tworząc projekty, które będą spełniać wszelkie wyśrubowane wymogi inwestorów. System może pomóc w wyznaczaniu kolejnych kroków projektu, a następnie w sprawdzaniu czy wszystko idzie zgodnie z planem. Co więcej, wzmacnia on także umiejętność członków zespołu do identyfikacji potencjalnych zagrożeń w realizacji projektu i dochodzenia do skutecznych rozwiązań. Programy SI są w stanie nauczyć się wykrywać wzorce z dostarczonych danych oraz skutecznie analizować zmieniające się warunki atmosferyczne, aby wspomóc optymalne planowanie poszczególnych etapów budowy.

Drony, sztuczna inteligencja… Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Na nowoczesnej budowie nie zabraknie również technologii druku 3D. Wykorzystanie precyzyjnych wydruków 3D do tworzenia elementów zgodnych z oczekiwaniami projektantów może być ulepszone za pomocą SI, która może wskazać krytyczne współczynniki wytrzymałości materiału. Sztuczna inteligencja może również przydać się do stworzenia hipotetycznych obrazów dla projektu budowlanego lub do modelowania budynku wraz z wszystkimi piętrami i elementami. Wydruki 3D mogą być wykorzystane do rendererowania wyobrażeń projektu budowlanego, tworzącego cienie, załamanie światła, mgłę itd. Wszystkie te procesy, bardzo przyśpieszone dzięki sztucznej inteligencji, mogą być następnie wydrukowane w przystępnym finansowo formacie 3D.

Tyle tej techniki, że czas wrócić do przyziemnych tematów jakimi są śmieci! Mówi się o coraz częstszym wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do zarządzania utylizacją i recyklingiem - jaki jest tutaj potencjał?

W Niemczech Federalna Agencja Środowiska szacuje, że przemysł budowlany produkuje ok 200 milionów ton odpadów rocznie. Przyzna Pan, że jest tu co poprawiać. Sztuczna inteligencja w sektorze budowlanym jawi się jako atrakcyjna propozycja, która daje szansę udoskonalenia systemu administrowania utylizacją oraz recyklingiem śmieci budowlanych. Analizując informacje, takie jak koszt surowców, opcje recyklingu oraz wpływ na środowisko, systemy sztucznej inteligencji mogą podpowiadać rozwiązania lub w pełni automatycznie podejmować decyzje dotyczące tego, czy dane materiały powinny zostać ponownie wykorzystane, przetworzone, albo usunięte. W wyniku czego surowce mogą być wykorzystane w wydajniejszy sposób, koszty obniżone, a ślad węglowy zredukowany. Instalacja bezpośrednio na budowie tzw. śmieciarek, automatycznie identyfikujących i sortujących odpady pozwala na wyłapanie materiałów nadających się do recyklingu. Mogą one od razu trafić do ponownego wykorzystania, a nie zalegać latami na wysypiskach.

Podsumowując, Sztuczna Inteligencja to nowa technologia, która wprowadza szereg korzyści dla zarządzania projektami. Wprowadzenie tej technologii z pewnością poprawi skuteczność i wydajność realizacji projektów, umożliwiając szybsze osiąganie założonych celów zgodnie z całościowym planem. Po przełamaniu bariery cenowej, SI połączona z drukiem 3D stanie się powszechnie wykorzystywana i zrewolucjonizuje branżę budowlaną.