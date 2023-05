Zamienniki posiłków MRP, czyli pełnowartościowe gotowe dania – czym są?

Zdrowy styl życia staje się powoli przodującym trendem. O ile szeroko pojmowana moda nie zawsze jest zjawiskiem pozytywnym, to nie można odmówić słuszności zmianom, których celem jest wyeliminowanie złych nawyków i zastąpienie ich dobrymi. Coraz mniej osób interesuje się używkami, a coraz więcej znajduje w swoim planie dnia czas na aktywność fizyczną. Nie można jednak zapomnieć, że punktem wyjścia dla zdrowego stylu życia zawsze powinna być zdrowa dieta. Zdrowa, czyli kompletna i prawidłowo zbilansowana. Tutaj swoje walory pokazują dania gotowe, będące pełnowartościowymi zamiennikami domowych posiłków.

Zamienniki posiłków, czyli MRP, to coś więcej niż tylko gotowe dania

Mówiąc o MRP, na myśli trzeba mieć meal replacement powders, czyli posiłki zastępcze w proszku. Należy jednak stanowczo podkreślić, że to pojęcie obejmuje nie tylko przekąski w proszku, ale także gotowe koktajle i batony. W zamierzeniu tego typu produkty powstały z myślą o potrzebach sportowców i osób aktywnych, ale obecnie są polecane wszystkim, którym zależy na wprowadzeniu lub utrzymaniu prawidłowo zbilansowanej diety.

Ta skrócona definicja nie wyczerpuje w pełni tematu. Warto więc w tym miejscu wprowadzić pojęcie żywności funkcjonalnej. Dotyczy ono produktów spożywczych, które poza zapewnieniem efektu odżywczego, pozytywnie wpływają na jedną lub więcej funkcji organizmu poprzez poprawę stanu zdrowia, samopoczucia lub zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób. Wysokiej jakości produkty MRP doskonale wpisują się w koncepcję żywności funkcjonalnej.

Czy zamienniki posiłków rzeczywiście wpływają na zdrowie?

Jak to możliwe, że przekąski w formie batona mogą zastąpić pełnowartościowy obiad? Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w recepturze tych produktów. Szybkie przekąski MRP zawierają wszystkie niezbędna składniki odżywcze oraz kompleks witamin i minerałów. Mało tego, poszczególne makroskładniki są zbilansowane w optymalnych dla organizmu proporcjach. Oznacza to, że wchłaniają się w sposób prawidłowy, a ich metabolizowanie przekłada się na realne korzyści energetyczne.

Dostępne są nie tylko batony, ale także inne pełnowartościowe posiłki, w tym poręczne posiłki płynne.

Zamienniki posiłków to idealny wybór dla wszystkich, którzy przedstawiają szczególne wymogi żywieniowe, ale także dla osób, którym w natłoku codziennych spraw trudno znaleźć czas na przygotowanie zdrowych, pełnowartościowych dań.