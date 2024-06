Zielone pożyczki BOŚ szansą na tańszą energię z OZE

Oferta finansowania przez banki inwestycji przyjaznych środowisku wydaje się być szeroka. Jak zaangażowanie w finansowanie tego typu inwestycji wygląda obecnie w BOŚ, który od lat rozpoznawalny jest na rynku jako bank wspierający inwestycje proekologiczne?

Pierwszym miejscem, w którym warto szukać finansowania na takie inwestycje, jest właśnie Bank Ochrony Środowiska. Nasi eksperci i pracownicy mają bogate, wieloletnie doświadczenie i nie tylko podpowiedzą jak najlepiej sfinansować dany projekt, ale też poprowadzą krok po kroku, tak by skutecznie pieniądze pozyskać. Są one dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych. Każdy, kto przyjdzie do BOŚ może liczyć na wsparcie pracujących u nas inżynierów ekologów, doradców oraz analityków. To pozwala na wypracowanie - wspólnie z inwestorem - najkorzystniejszych i najszybciej możliwych do wdrożenia rozwiązań.

W ramach perspektywy UE na lata 2021-2024 pojawia się obecnie na rynku coraz więcej możliwości finansowania inwestycji „zielonych”. W jaki sposób BOŚ bierze udział w dystrybucji tych środków?

Udostępniamy wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), BOŚ oferuje m.in. kredyt ekologiczny, czyli kredyt inwestycyjny z możliwością umorzenia części kapitału kredytu ze środków unijnych. Mikro, małym i średnim firmom oferujemy także kredyt z gwarancją Ekomax. W przypadku tego instrumentu wsparcie publiczne stanowi bezpłatna gwarancja (zabezpieczająca nawet 80 proc. wartości kredytu) oraz dotacja w postaci dopłaty do kapitału kredytu w wysokości 20 proc. Te środki są bardzo łatwo i szybko dostępne – wystarczy, że dzięki inwestycji uzyskane zostanie zmniejszenie zużycia energii pierwotniej o 30 procent lub więcej. Dużym ułatwieniem jest też możliwość skorzystania z grantu ELENA (ang. European Local ENergy Assistance), na sfinansowanie 90 proc. kosztów audytu energetycznego oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania i realizacji inwestycji. Mamy też popularne i lubiane przez klientów preferencyjne pożyczki na budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w województwie lubelskim. Pożyczki OZE udzielane są ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, a nasz bank jest jedynym operatorem (tzw. Partnerem Finansującym) Pożyczek OZE w regionie.

Do kogo skierowana jest Pożyczka OZE w lubelskim i na jakich warunkach jest oferowana?

To atrakcyjna i chętnie wybierana oferta dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół, szpitali i spółek komunalnych. Ma bardzo niskie, preferencyjne oprocentowanie – zazwyczaj poniżej 2% i może być łączona z dotacją na magazyn energii. Z tytułu udzielenia pożyczki BOŚ nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Kwota pożyczki może wynieść 10 mln zł, a maksymalny okres spłaty może wynieść nawet do 12 lat. Klienci to doceniają, w najbliższych dniach podpiszemy pierwsze umowy pożyczki w regionie. Sfinansują one instalacje fotowoltaiczne spółki komunalnej i szpitala.

W przypadku inwestycji proekologicznych, realizowanych ze wsparciem publicznym inwestor zobowiązany jest zapewnić realizację określonych wskaźników, którymi mierzone są efekty ekologiczne. Czy w przypadku Pożyczki OZE jest taki obowiązek?

Sfinansowana Pożyczką OZE inwestycja powinna w sposób wyraźny wpływać pozytywnie na środowisko, poprzez osiągnięcie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10 oraz PM 2,5 do atmosfery. Dodatkowo pożyczką można objąć elementy, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji o jej udzieleniu.

Czy to oznacza, że wsparcie finansowe w BOŚ otrzyma każdy klient, który planuje zrealizować proekologiczną inwestycję?

Grono odbiorców produktów bankowych z oferty BOŚ, które przynoszą efekty ekologiczne jest bardzo szerokie. Poza wspomnianą ofertą dla sektora publicznego i przedsiębiorców, finansujemy inwestycje realizowane przez osoby fizyczne, które zapraszamy do skorzystania z oferty Kredytu Czyste Powietrze, dostępnego dzięki współpracy BOŚ z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki współpracy z BGK mamy w swojej ofercie kredyt z premią BGK - preferencyjne finansowanie dla sektora mieszkaniowego.

Niezależnie od pomysłów na inwestycje, zawsze warto się z nami skontaktować. Inżynierowie i eksperci BOŚ to osoby, które mają ogromne doświadczenie, wiedzę i na pewno pomogą przygotować i zrealizować każdą inwestycję, wnosząc nie tylko wiedzę finansową, ale też pomogą całość sprawnie przeprowadzić.