14 kobiet ma doradzać prezydentowi z PO. Radna PiS pyta o kryteria naboru

Rada ma strzec spraw kobiet w Białej Podlaskiej. Ten nowy organ doradczy na razie ma działać 3 lata. W większości to nazwiska związane ze środowiskiem obecnej władzy w mieście. Na pierwszym posiedzeniu członkinie wybrały swoją przewodniczącą - Joannę Chulińską, na co dzień nauczycielkę i wiceprezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jej zastępczynią została Emilia Denisiuk, urzędniczka z ratusza, a sekretarzem Małgorzata Światłowska. Wszystkie trzy panie w ostatnich wyborach samorządowych kandydowały, choć bezskutecznie do rady miasta z komitetu obecnego prezydenta. Natomiast Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik urzędu jest w tym gronie pełnomocniczką prezydenta. Ale w składzie są też obecne radne z klubu prezydenta, m.in. Krystyna Nowicka czy Katarzyna Pietraszkiewicz.

- O utworzeniu takiej rady można było dowiedzieć się już po fakcie. Proces naboru wzbudził moje wątpliwości, jak też dostępność do tego grona dla wszystkich zainteresowanych pań. Nie dano szansy aplikowania osobom z mojego środowiska. Czujemy się częściowo wykluczone. A warto wysłuchać głosu różnych stron, również opozycji- zauważyła na ostatniej sesji radna Agnieszka Kulicka (PiS). W oficjalnym zapytaniu do prezydenta zwraca się z prośbą o to jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze członkiń. „Jasne zasady naboru są kluczowe dla budowania zaufania wśród społeczności lokalnej” - wskazuje Kulicka. I liczy, że w przyszłości nabór będzie bardziej przejrzysty.

Prezydent Michał Litwiniuk (PO) odpowiedział, choć nie bezpośrednio podczas sesji, tylko kilka dni później na piśmie, że taka rada to jedna z jego wyborczych obietnic. „Panie pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. Będę się do nich zwracał z prośbą o opinię w sprawach, w których warto wysłuchać kobiecej wrażliwości i rozsądku w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie zawodowe. W składzie są panie z różnych środowisk reprezentatywnych dla naszej miejskiej społeczności” - odpowiada Litwiniuk. Ale na kluczowe pytania radnej Kulickiej odpowiedź nie padła.

Nowy organ ma m.in. opiniować działania i projekty dokumentów programowych miasta w zakresie dotyczącym spraw kobiet, ale też polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, ochrony przed przemocą i aktywizacji zawodowej. Rada może też inicjować i wspierać akcje społeczne, szkolenia, debaty, konferencje, kampanie społeczne podnoszące świadomość społeczną w zakresie spraw kobiet.

Pełny skład: Anna Bodasińska, Joanna Chulińska, Anna Chwałek, Emilia Denisiuk, Beata Jasińska, Malwina Kielak, Natalia Klimkowicz-Lachowska, Karolina Krupińska, Anna Lewczuk, Małgorzata Nikolska, Krystyna Nowicka, Katarzyna Pietraszkiewicz, Anna Stolarczuk, Małgorzata Światłowska.