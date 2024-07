Autostradą A2 do Warszawy. Dwoma odcinkami pojedziemy jesienią

Kierowcy z południowego Podlasia wyczekują dnia, gdy wreszcie będą mogli dostać się do stolicy nową arterią. Na razie jednak wiadomo, że we wrześniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do użytku odda dwa odcinki między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Chodzi o fragmenty Kałuszyn – Groszki i Siedlce Zachód – Siedlce Południe. To w sumie 14 kilometrów. Ale wszystko i tak z rocznym opóźnieniem. — Z naszej strony trwają prace związane z tym, żeby już można było procedury odbiorowe wdrożyć. To wszystko już jest w trakcie przygotowania —poinformował niedawno Jarosław Wąsowski, dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA. Dzięki temu, kierowcy będą mogli omijać Kałuszyn w drodze do Warszawy.

Autostradę między Mińskiem a Siedlcami wykonują trzy różne firmy. W przypadku dwóch innych fragmentów prace nie idą tak szybko. – W procedowaniu są roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia terminów lub dodatkowych środków finansowych. A termin umowy może zostać przesunięty, jeśli wykonawca uzasadni, że nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu a uniemożliwiły one prowadzenie robót- zaznacza Małgorzata Tarnowska, główny specjalista z GDDKiA. Budowa 37 kilometrów trasy A2 do Siedlec i tak już zdrożała z blisko 1,6 do ponad 1,8 mld zł.

Jeśli zaś chodzi o 64-kilometrową nitkę z Siedlec do Białej Podlaskiej, to najbardziej spektakularnie wygląda odcinek ze Swór do miasta nad Krzną. Roboty firmy Polaqua sięgają ponad 88 proc. zaawansowania. Ta umowa opiewa na 470 mln zł. - Oddanie tego odcinka jest uzależnione od zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które umożliwi dopuszczenie do ruchu- tłumaczy Tarnowska. Póki co, realny termin to nawet koniec tego roku. Nie wiadomo jeszcze, czy wykonawcy pozostałych fragmentów wyrobią się w 2025 roku, czy dopiero w kolejnym.

Natomiast ostatni, 32-kilometrowy odcinek A2 od Białej Podlaskiej do przejścia granicznego w Kukurykach jest w trakcie decyzji administracyjnych u wojewody lubelskiego. – W trzecim kwartale tego roku planujemy ogłosić przetargi na realizację robót na dwóch odcinkach. Natomiast prace związane z odcinkiem trzecim będą zależeć od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią- przyznaje specjalistka z GDDKiA.