– Wydaje się, że galeria ma dalej powstać, jednak, niestety, w innej formie – zwrócił nam uwagę jeden z Czytelników.

Rzeczywiście, na oficjalnej stronie internetowej poświęconej bialskiemu projektowi widać różnice z pierwotnym planem. Jeszcze dwa lata temu była mowa o 60 sklepach. Teraz ta liczba to ok. 30. Wśród najemców można znaleźć sklepy: Brico Marche, Agata Meble, Lidl, Reserved, Sinsay, Cropp, House, CCC, Half Price, Media Expert, KiK, Rossmann, Pepco oraz Martes Sport.

Jaki jest powód modyfikacji projektu? – Zmiany na rynku, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich lat, spowodowały, że średnia powierzchnia sklepu znacznie się powiększyła – tłumaczy Grzegorz Pękalski, prezes zarządu Karuzeli Holding.

– Chyba inwestor błędnie zakłada, że galeria będzie największą w mieście – uważa nasz Czytelnik. Pierwotnie, w bialskiej Karuzeli miała się też pojawić znana sieć KFC. W obecnym projekcie tego brakuje. – Muszę powiedzieć, że jako mieszkaniec czuję się trochę oszukany przez inwestora. Uważam, że stawiał bardziej "ambitne" założenia gdy inwestycja wystartowała – stwierdza bialczanin.

Szef Karuzeli Holding zapewnia, że budowa galerii będzie kontynuowana. – W tej chwili trwa przetarg na wybór generalnego wykonawcy – mówi Pękalski. Ale to samo słyszeliśmy we wrześniu 2020 roku.

Karuzela w sądzie

Przypomnijmy, że to przedsięwzięcie zamarło w październiku 2018 roku, bo pozwolenie na budowę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Miało to związek ze skargą mieszkańców sąsiadujących z galerią nieruchomości, którzy uzasadniali m.in., że roboty mogą zagrażać konstrukcji i stabilności ich domów. Prezes zarządu spółki Karuzela Biała, sugerował, że są to zagrania konkurencji, czyli galerii Rywal. Ale właściciel, odpowiadał, że to pomówienia. Inwestor Karuzeli postanowił odwołać się Naczelnego Sądu Administracyjnego i ten w lutym 2020 roku wydał wyrok, na mocy którego droga do kontynuowania budowy jest już otwarta. Galeria ma powstać przy ul. Łomaskiej w miejscu dawnych zakładów meblarskich. Tymczasem, w Puławach Karuzela ma się otworzyć już kwietniu. W galerii znajdzie się 20 sklepów. Wszystkie lokale zostały już wynajęte. Budowa rozpoczęła się w ubiegłym roku, a odpowiada za nią firma Strabag.