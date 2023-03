Biała Podlaska: Drzewka za elektroodpady

W ramach programu Polska Stolica Recyklingu 80 miast przyłączyło się do akcji zbiórki elektrycznych odpadów. – Były one zbierane w szkołach. Mieszkańcy przekazywali je również do specjalnych czerwonych pojemników. Najwięcej było małych sprzętów, takich jak suszarki, tablety czy smarfony – mówi Paulina Picheta z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

W sumie w ubiegłym roku udało się zebrać 19 ton takich odpadów. – W nagrodę wspólnie z mieszkańcami zasadzimy 190 sadzonek drzew – zapowiada przedstawicielka fundacji. Miejsce wybiorą urzędnicy z bialskiego ratusza. – Jedno drzewo wytwarza ilość tlenu potrzebną dla czterech dorosłych osób – przypomina fundacja.

Zamysłem programu jest edukacja ekologiczna. – Z jednej strony zachęcaliśmy miasta do rywalizacji w zbiórce elektrycznych śmieci, a z drugiej zaangażowaliśmy uczniów i mieszkańców do aktywnego włączenia się w kampanię na rzecz ochrony środowiska– podkreśla Krzysztof Kieszkowski z fundacji.

Przypomnijmy, że osiem czerwonych pojemników na elektroodpady stanęło w mieście w ramach ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci.

Gdzie można je znaleźć?