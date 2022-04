Biała Podlaska. Kropla wiedzy w spółce wodociągowej

– To był stary budynek, częściowo tylko użytkowany. Wyremontowaliśmy go przy pomocy bialskich firm i spółek – mówi Beata Jasińska z Bialskopodlaskiej Fundacji Ekologicznej, działającej przy Wod–Kanie.

W budynku znalazły się pracownie, w których prowadzone będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. – Stawiamy na trzy działy tematyczne: woda, gleba i powietrze. Będziemy bazować na doświadczeniach – zaznacza Jasińska. Ale założenie też jest takie, by młodzież dowiedziała się jak oszczędzać wodę czy chronić środowisko. – W ramach tego projektu powstała też stacja meteorologiczna z zestawem profesjonalnych instrumentów pomiarowych. A już za chwilę w skrzyniach ogrodowych chcemy posadzić z uczniami ogródek ziołowy– zapowiada członkini fundacji. Podczas piątkowego otwarcia pracowni, eksperymenty przeprowadzała młodzież ze Szkoły Podstawowej numer 3.

– To fajna forma wiedzy, która powinna być praktykowana na co dzień w szkołach – uważa Zuzanna, uczennica klasy ósmej. – To z jednej strony zabawa, ale pozwala wiele się nauczyć. Trochę taka odskocznia od standardowych leki – przyznaje ośmioklasistka. – Ja niedawno robiłam na lekcjach eksperyment połączenia jodu z magnezem. Samozapłon wodą uwalnia fioletowe opary – tłumaczy uczennica „trójki”.

Bialska spółka wodociągowa nawiązała współpracę z międzynarodową firmą Grundfos. To jeden z największych producentów pomp na świecie. Ale ta firma ma też fundację, która przekazała Wod–Kanowi grant w wysokości 40 tys. euro na działania pracowni „Kropla wiedzy”. – Na lekcje z doświadczeniami zapraszamy nie tylko uczniów z Białej Podlaskiej, ale również z okolicznych miejscowości – zachęca Jasińska.

Bialskopodlaska Fundacja Ekologiczna istnieje od 2005 roku.