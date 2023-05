Mieszkańcy nie chcą plaży nad rzeką. "Przez dziesiątki lat mieli tu ciszę i spokój"

– Rozmawiałem z ludźmi, których domy są najbliżej pawilonu. Oni łapią się za głowę, gdy słyszą o plaży – mówi nam Jan Jakubiec, radny Białej Samorządowej. Miasto szuka właśnie projektanta dwóch plaż nad Krzną. Druga lokalizacja to kładka na rzece przy ulicy Droga Wojskowa. Przy pawilonie oprócz piasku, ma stanąć jeszcze boisko do siatkówki, stoły do gry w szachy, stanowisko na grilla czy altana. – Nikt tego z mieszkańcami ulicy Żurawiej nie konsultował. A ludzie, często w podeszłym już wieku przez dziesiątki lat mieli tu ciszę i spokój – zwraca uwagę Jakubiec.

Zamierza złożyć wniosek do urzędników w sprawie wyboru innej lokalizacji. – Jestem za powstaniem plaży, nawet z parkingiem i miejscem na gastronomię, ale na innej działce. Na przykład nad Krzną w parku Radziwiłłowskim lub w pobliżu „Małpiego Gaju” –proponuje radny.

Poza tym, w jego ocenie, pawilon wcale „edukacyjny” nie jest. – W tym miejscu zbiera się młodzież, zakłóca ciszę nocną. Często interweniowała tam Straż Miejska– zaznacza Jakubiec. W ramach inwestycji postawiono tam ławki i stoły.

Urzędnicy z kolei odpowiadają, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dopuszczają w wybranych lokalizacjach inwestycje związane z wypoczynkiem, sportem, rekreacją oraz kulturą. – Udało nam się zbliżyć miasto do rzeki dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci dróg pieszych i rowerowych w dolinie Krzny realizowanemu ze wsparcia środków z Unii Europejskiej. Plażą uzupełnilibyśmy ofertę wypoczynku nad rzeką także z możliwością kąpieli – tłumaczy prezydent Michał Litwiniuk (PO) i przypomina, że w tych miejscach planowane są również stojaki na rowery, monitoring czy punkt dostępu do Wi–Fi. Wybudowana niedawno ścieżka rowerowa prowadzi m.in. aż do pawilonu przy ulicy Żurawiej.

Na zaprojektowanie miejskich plaż samorząd zabezpieczył w budżecie 120 tys. zł. Ale na tym nie koniec, bo takie miejsce rekreacji powstanie jeszcze u zbiegu ulicy Brzegowej i Łukaszyńskiej, w pobliżu ścieżki rowerowej. Oprócz plaży, stanie tam również tężnia solankowa. To inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Realizuje ją firma Kryształowy Świat z Libiąża. Ma być gotowa do listopada. A koszt to ok. 930 tys. zł.