Biała Podlaska. Nie wszystkim się chciało, ale wrócili. Szkoły witają 10 tys. uczniów

– Dobrze mi w tej szkole. Atmosfera jest przyjazna. Muszę przyznać, że w wakacje trochę tęskniłam– mówi nam Natalia z trzeciej klasy o profilu językowym. Uczy się w „platerce”. To tutaj odbyło się miejskie rozpoczęcie roku szkolnego. – Trochę zmian w systemie nauczania by się przydało, na przykład nie wiem po co mi fizyka dwa razy w tygodniu. To mi się nie przyda w przyszłości– uważa Natalia.

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. –Otworzyliśmy 9 klas pierwszych. W sumie to ponad 240 uczniów– precyzuje dyrektor Przemysław Olesiejuk. – Mam nadzieję, że szkoła będzie dla nich takim drugim domem– dodaje dyrektor.

Młodzież już od trzech lat ma tu możliwość wyboru klasy mundurowej, a w tym roku, dodatkowo szkoła wystarała się o patronat Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Mamy zajęcia z przygotowania wojskowego z panem pułkownikiem Arteckim. Ja jestem zadowolony, bo w przyszłości chcę iść do pracy w mundurówce– zdradza nam swoje plany Kacper, uczeń drugiej klasy. – Dwa razy w roku wyjeżdżamy na obozy wojskowe, a raz w tygodniu chodzimy w mundurach– opowiada młody człowiek.

W sumie, do sal lekcyjnych w Białej Podlaskiej wróciło ponad 10 tys. 700 uczniów, w tym 866 dzieci do przedszkoli. Podczas wakacji, miasto nie próżnowało. W wielu placówkach trwały remonty.

– Przeznaczaliśmy na to ponad 4 mln zł z miejskiego budżetu–precyzuje prezydent Michał Litwiniuk (PO). W prawie każdej szkole pojawiły się szafki dla uczniów. Dużą inwestycją jest wciąż trwajaca budowa boiska przy „trójce”. W kilku placówkach nastąpiły zmiany na stanowiskach dyrektorów. Konkurs w „Staszicu” wygrał Rafał Wlizło, w „czwórce” Dariusz Denicki, a w „piątce” Anna Gulewska.