Nowy park w Białej Podlaskiej. Stół do ping-ponga, miejsce na grilla i budki dla wiewiórek

W przetargu wpłynęło 8 ofert. Urzędnicy wybrali firmę handlowo–usługową Mars z Międzyrzeca Podlaskiego, która wyceniła swoje prace na 1,5 mln zł. To poniżej miejskiego kosztorysu, który opiewał na 1,6 mln zł.

Na działce przy ulicach Kruczej, Wyzwolenia i Drzewieckiego ma się pojawić 140 drzew, m.in. dębów, sosen czy grabów. Do tego m.in. 4,5 tys. mkw. łąk kwietnych czy 268 mkw. ogrodu deszczowego. Mieszkańcy osiedla za Torami doczekają się boisk do gry w siatkówkę plażową i piłkę nożną. Powstaną też place zabaw oraz tak zwany pumptruck.

Ciekawymi akcentami będą na przykład schronienia dla żab czy budki lęgowe dla ptaków i wiewiórek.

Projekt zakłada też miejsca na grilla, stoły do gry w ping-ponga czy w szachy. Ale wdrożone mają też być ekologiczne rozwiązania, bo miasto chce by po "uprzątnięciu terenu wykorzystać kompost i elementy organiczne do stworzenia ostoi przyrodniczych". Chodzi na przykład o montaż martwych pni drzew czy głazów. A kosze na śmieci mają być dostosowane do segregacji.

Park powstanie najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, bo wykonawca ma na to 8 miesięcy. Inwestycja wpisuje się w większy projekt rewitalizacji, na który samorząd pozyskał unijne dofinansowanie.

Za koncepcję odpowiada renomowana Pracownia Architektoniczna Aleksandry Wasilkowskiej z Warszawy. Wcześniej zaprojektowała już przebudowę targowiska "babski rynek" w Białej Podlaskiej.