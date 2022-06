Biała Podlaska: Stanowią 17 proc. mieszkańców. Dostaną opaski

Miasto przystąpi do programu ministerialnego „Korpusu Wsparcia Seniorów”. Wcześniej, zrobił już to na przykład Łuków. Resort rodziny i polityki społecznej daje samorządom pieniądze na zakupy teleopasek. W pierwszej kolejności trafią do osób powyżej 65. roku życia.

– Pozyskaliśmy ponad 113 tys. zł na realizację. Jeszcze w czerwcu zamierzamy postępowanie, by wyłonić firmę dostarczającą i obsługującą opaski– zaznacza Kamil Węgliński, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Kolejnym krokiem będzie wytypowanie grupy seniorów, którym te opaski przekażemy – zapowiada Węgliński.

Z wyliczeń MOPS wynika, że ok. 100 osób będzie mogło je otrzymać. – Ale ostatecznie zdecyduje o tym postępowanie i zaproponowane przez firmy ceny– dodaje zastępca dyrektora. W przypadku trudnej sytuacji czy nagłego zagrożenia zdrowia starsza osoba będzie mogła wcisnąć guzik alarmowy na opasce. To z kolei umożliwi połączenie z centrum monitoringu. Następnie, dyspozytor, czyli ratownik medyczny decyduje o sposobie udzielenia pomocy.

Zgodnie z harmonogramem, teleopaski mają trafić do seniorów do końca roku. W Łukowie takich opasek rozdano 50.