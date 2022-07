Biała Podlaska. W ubiegłym roku głosowanie zdominowały projekty od radnych. Tym razem będzie inaczej?

I to począwszy od czwartku (21 lipca) do 3 sierpnia. W ubiegłym roku o tej porze trwała już ocena propozycji. Tegoroczny poślizg wynika ze zmian, które do regulaminu wprowadzili na ostatniej sesji radni. Pulę środków do podziału zwiększono z 2 mln 6 tys. zł do 2 mln 40 tys. zł. Obok kategorii projektów „małych” (od 20 tys. zł do 200 tys. zł) i „dużych” (od 500 tys. zł do 1 mln zł) pojawi się też trzecia kategoria projektów „średnich” (od 200 tys. zł do 500 tys. zł). Zmienia się też wymagana liczba podpisów pod projektem – z 40 do 20.

Z opublikowanego właśnie harmonogramu wynika, że ocena projektów potrwa do 10 sierpnia. Później będzie czas na odwołania. Głosowanie z kolei ruszy 26 sierpnia. Swój głos będzie można oddać także przez internet. Wyniki będą znane około 4 października.

W ubiegłym roku zwyciężyło 5 projektów, w tym 4 zgłoszone przez miejskich radnych. Najwięcej – ponad 2600 głosów – zdobył pomysł budowy parku linowego wraz z trampolinami przy ulicy Kąpielowej autorstwa radnych Marka Dzyra (Zjednoczona Prawica) oraz Marcina Izdebskiego (Koalicja Obywatelska). Formularze można pobrać ze strony www.bo.bialapodlaska.pl, a następnie należy je dostarczyć albo bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

W ubiegłorocznej edycji mieszkańcy oddali ponad 8 tys. głosów, w tym ponad 7 tys. drogą internetową.