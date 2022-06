Biała Podlaska: Zbadają zagrzybienie mieszkań. Mieszkańcy zapłacą niższy czynsz?

– Czekamy na zastosowanie się ZGL do uchwały. Każdy z lokatorów wysyłał indywidulanie pisma do spółki. Ale odpowiedzi jeszcze nie mamy – przyznaje Wanda Koziara, jedna z lokatorek. – Większość tych mieszkań ma grzyb i pleśń i to wcale nie z naszej winy – podkreśla.

Przypomnijmy, że z końcem kwietnia radni, pomimo ostrzeżeń radców prawnych magistratu o niezgodności z prawem niektórych zapisów, przyjęli uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Biała Podlaska na lata 2021-2025”. 25 maja nabrała ona mocy prawnej. Stawka bazowa czynszu ma być modyfikowana w zależności od standardów mieszkań. Mniej zapłacą ci z lokali usytuowanych na poddaszu, bez podpięcia do miejskiego wodociągu czy z "ciemną kuchnią". Niższy czynsz dotyczyć będzie także tych mieszkań, gdzie występuje grzyb czy pleśń. Poza tym, jest też zastrzeżenie, że stawka bazowa w latach 2022-2025 roku może być podwyższona maksymalnie o 15 proc. w skali roku.

– Spółka rozpoczęła wdrażanie zapisów uchwały. Terminy wypowiedzeń stawki czynszu w lokalach mieszkalnych określa ustawa – zaznacza Wojciech Chilewicz, prezes Zakładu Gospodarki Lokalowej. Ustawa przewiduje trzymiesięczny termin. – Jak widać ustawodawca nie przewidział terminu krótszego. Jednakże dopuszczamy możliwość zmiany stawki czynszowej za porozumieniem stron – przyznaje Chilewicz. Jednocześnie zauważa, że nowe zapisy uchwały znacząco zmieniają wskaźniki modyfikujące stawkę bazową czynszu. – A to w wielu przypadkach niesie ze sobą konieczność ponownego przeglądu lokali, ustalenia stanu faktycznego co do wyposażenia, walorów użytkowych oraz stanu poszczególnych mieszkań. To będzie bowiem wpływać chociażby na prawo do ulgi z tytułu występowania pleśni i zagrzybienia – tłumaczy szef spółki.

W zasobach ZGL jest obecnie 800 mieszkań komunalnych. A stawka bazowa czynszu wynosi 7,40 zł za mkw.