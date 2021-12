Biała Podlaska: Zmiana statutu. Z sesji zniknie prezydenckie sprawozdanie?

Projektem uchwały radni zajmą się na sesji w przyszłym tygodniu. Do tej pory, prezydent Michał Litwiniuk (PO) na początku każdej sesji z mównicy informował o swoich działaniach, ale też o inwestycjach. To się może zmienić. Przewodniczący komisji statutowej Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa) w projekcie uchwały proponuje, by prezydent przedkładał pisemnie radzie takie sprawozdanie, najpóźniej w dniu sesji oraz by publikował je w Biuletynie Informacji Publicznej. Prawnicy magistratu nie wnieśli żadnych uwag do tego projektu.

– Niestety, nierzadko te informacje nie nawiązują do meritum, co powoduje niepotrzebne wydłużenie sesji – tłumaczył wcześniej radny Zjednoczonej Prawicy. Zapewniał, że w ten sposób „dba o merytorykę obrad”. – Osoby żywo zainteresowane informacją o pracy prezydenta bez problemu dotrą do takowej, umieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej – uważa Marek Dzyr.

Przypomnijmy, że już na ostatniej sesji radny zawnioskował, aby punkt z prezydenckim sprawozdaniem przesunąć na sam koniec obrad. I to mu się wówczas udało dzięki 12 głosom. Ale niektórzy jego koledzy z rady nie kryli wtedy zdumienia taką propozycją.

– To burzenie porządku samorządu. Zawsze informacja prezydenta była przed wszystkimi projektami uchwał – przypomniał Robert Wożniak, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. – Nie tylko my jesteśmy na sali, ale słuchają nas tez mieszkańcy, którzy chętnie czekają na takie informacje – przekonywał Woźniak.

Ale nawet jeśli projektu uchwały nie poprą radni Koalicji, to wszystko wskazuje na to, że siłą głosów Zjednoczonej Prawicy i Białej Samorządowej, zmiany w statucie wejdą w życie.