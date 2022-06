Budowa autostrady A2 w Lubelskiem. Ile działek będzie wywłaszczonych?

Zgodnie z zapowiedziami, autostradą do Białej Podlaskiej mamy dojechać w 2024 roku.

– Do wojewody wpłynęły cztery wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczące autostrady A2 – mówi Agnieszka Strzępka, jego rzeczniczka.

Wnioski dotyczą poszczególnych odcinków trasy poczynając od Siedlec. Te zezwolenia to w języku drogowców tzw. „ZRID”. Zgodnie z przepisami, w przypadku dróg krajowych, wojewoda zatwierdza projekt budowlany, podziały nieruchomości oraz wywłaszcza grunt, wskazując nieruchomości, które w całości lub w części staną się własnością Skarbu Państwa.

– We wnioskach inwestor GDDKiA wskazał nieruchomości, które w całości lub części staną się własnością Skarbu Państwa. Pod budowę autostrady planuje się przejęcie 1637 działek – precyzuje rzeczniczka wojewody. – O wszczęciu i wydaniu decyzji zawiadomieni zostaną wnioskodawca, właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem – tłumaczy.

Ale na tym nie koniec formalności. Bo wypowiedzieć musi się jeszcze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie. – Do czasu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko bieg terminów w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostaje wstrzymany – zaznacza rzeczniczka wojewody.

Z kolei Ewa Jasińska, inspektor z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zapowiada, że decyzje ZRID dla odcinków A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej powinny zostać wydane do końca tego roku. – W zależności od odcinka znajdują się one na różnym etapie procedowania – przyznaje Jasińska.

W maju firma Polaqua rozpoczęła przygotowania zaplecza budowy autostrady A2 w Ciciborze Dużym, pod Białą Podlaską. – To plac, na którym będą gromadzone materiały do realizacji robót – potwierdza Magdalena Milanowska, specjalistka ds. PR z firmy, która ma wybudować odcinek od miejscowości Swory do węzła Biała Podlaska. Zaplecza budowy A2 mają jeszcze powstać w okolicach Sitnika (gmina Biała Podlaska). To tam zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych.