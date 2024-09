Budowa Sidorskiej drożeje i przedłuża się do 2025 roku

To jedna ze strategicznych miejskich arterii, przy której mieści się wiele firm, a także Straż Pożarna czy Akademia Bialska. Prace ruszyły w wakacje i dotyczą odcinka od skrzyżowania z aleją Jana Pawła II, gdzie powstaje rondo turbinowe, do ulicy Kąpielowej. Od tego czasu, zamknięty jest fragment tej drogi do ulicy Mickiewicza.

A to powoduje ogromne korki, zwłaszcza w rejonie ulicy Parkowej. Chociaż ratusz zaleca objazdy aż na ulicę Narutowicza.

Okazuje się, że roboty nie zakończą się w tym roku. A o sprawę dopytywał na środowej komisji rozwoju gospodarczego radny Henryk Grodecki (PiS). – Kiedy my skończymy ten mały kawałek, bo z tego co czytam w zmianach budżetowych, to tak naprawdę nie wiem, kiedy to zrobimy – stwierdził Grodecki.

W projekcie zmiany uchwały budżetowej urzędnicy zdejmują z inwestycji ponad 10 mln zł i przesuwają te środki na kolejny rok. – Wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania do maja 2025 roku- odpowiada Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu. – Zakres prac zwiększył się o budowę kanalizacji deszczowej. To dopiero podczas robót wyniknęło. To duży kanał wzdłuż alei Jana Pawła II od ulicy Kościuszki, aż do rzeki – precyzuje pani naczelnik. Jednocześnie, wiadomo, że ostatnia warstwa ścieralna nie powinna być układana przy niesprzyjającej pogodzie. – Dlatego przekładamy na przyszły rok. Ale firma na pewno będzie pracowała tak długo, jak tylko warunki pozwolą. Na budowie dużo się dzieje, jest mnóstwo sprzętu i pracowników- zapewnia Tychmanowicz. A inwestycja nie należy do prostych. – Ulica Sidorska, chyba jak żadna inna w mieście naszpikowana jest różnymi sieciami, uzbrojeniem, światłowodami. A tego nie widać- zauważa pani naczelnik.

W międzyczasie, z uwagi na te dodatkowe prace, budowa podrożała o 2 mln zł i obecnie kosztorys opiewa na 15, 1 mln zł. Z tego 5 mln zł to rządowe dofinansowanie, które miasto pozyskało dwa lata temu.

W 2022 roku wyremontowano końcówkę tej wylotówki, od rogatek miasta do alei Solidarności.