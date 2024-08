Był poszukiwany 7 listami gończymi. Przed policjantami ukrył się w szafie

Sytuacja ta miała miejsce wczoraj (13 sierpnia) na terenie Białej Podlaskiej. Funkcjonariusze z Terespola otrzymali informację, że na terenie jednej z posesji może przebywać poszukiwany mężczyzna. Informacje te potwierdziły się, kiedy policjanci przybyli na miejsce. Ukrywającego się od końca ubiegłego roku i poszukiwanego 7 listami gończymi m.in. za kradzieże i przestępstwa narkotykowe 35-latka funkcjonariusze odnaleźli w szafie.

– Zmieniał miejsce zamieszkania, więc nie spodziewał się „wizyty” funkcjonariuszy. Policjanci ustalili, gdzie obecnie przebywa i zapukali do jego drzwi. Mężczyzna jednak nie poddał się do końca. Próbując zmylić policjantów ukrył się w szafie. Liczył na to, że funkcjonariusze nie odnajdą jego kryjówki i nadal będzie mógł cieszyć się wolnością – przekazała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.