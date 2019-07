Chłopiec pojechał na ryby, został poniżony przez trzech nastolatków. Wszystko zostało nagrane

Na filmie opublikowanym na stronie Polsat News widać chłopca terroryzowanego przez kilka innych osób. Każą się całować w buty i grożą, że jeśli tego nie zrobi to wrzucą jego rower do wody. Wszystko dzieje się na pomoście nad stawem. Początkowo chłopak nie chce wykonać poniżającego polecenia. Jeden z agresorów kopie go. Ofiara w końcu ulega. Mimo to jeden z napastników i tak wrzuca rower do wody, a chłopiec musi go sam stamtąd wydostać. Całe zdarzenie jest rejestrowane przez jednego z oprawców. Do nagrania dotarła telewizja, bo film został udostępniony na jednym z portali społecznościowych.

W piątek nagranie trafiło do policjantów, którzy od razu zajęli się sprawą. – Dzięki pracy bialskich policjantów jeszcze tego samego dnia ustalono, że do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w gm. Biała Podlaska. Policjanci dotarli też do pokrzywdzonego nastolatka. Okazało się, że jest to 11-letni mieszkaniec naszego powiatu – relacjonuje podkom. Barbara Salczyńska-Purchla, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Policjanci ustalili, że sytuacja miała miejsce na początku czerwca. Pokrzywdzony nastolatek był wówczas na rybach. Gdy podeszła do niego grupa starszych chłopaków, w obawie o swoje zdrowie wykonywał wydawane przez nich polecenia.

Kilka godzin po zgłoszeniu policjanci dotarli do sprawców. Okazało się, że są to 15 i 16-latek z gm. Biała Podlaska oraz ich 14-letni znajomy z powiatu łosickiego. Materiały sprawy zostały przekazane do Sądu Rodzinnego w Białej Podlaskiej. Wobec całej trójki nieletnich sprawców czynu karalnego zastosowany został środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora.