Dlaczego Biała Podlaska nie zachęca mieszkańców do składania petycji?

– Miasto nie promuje petycji, nie zachęca mieszkańców do ich składania, co nie przyczynia się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. To postawa bierności, a od nowoczesnego miasta należy oczekiwać otwartości, przyjazności, nastawienia się na kontakt z mieszkańcami – uważa Andrzej Halicki, który w tym roku złożył kilka petycji do władz miasta, a ostatnia to właśnie ta w sprawie ich promowania.

Mieszkaniec wytyka, że na przykład na stronie internetowej miasta nie ma żadnej zakładki poświęconej petycjom. – A przecież mogą być one dobrą formą dialogu z władzą lokalną, o ile tej władzy rzeczywiście zależy na pozyskiwaniu opinii mieszkańców – zauważa autor. – Petycja jest bezpłatna, może być wniesiona e–mailem. Może dotyczyć każdej sprawy o znaczeniu lokalnym, na przykład budowy ścieżki rowerowej, chodnika, przedszkola, parków, komunikacji miejskiej, funkcjonowania Straży Miejskiej, kultury – wylicza Halicki.

On sam zwracał się m.in. do władz miasta o kupno czujników do mierzenia jakości powietrza. Dlatego mieszkaniec zwraca się do władz miasta o utworzenie zakładki "petycje" w serwisie miejskim i promowanie tej formy aktywności w mediach społecznościowych.

Tymczasem, jak podaje urząd miasta w tym roku wpłynęło 11 petycji. – Na część z nich udzielono już odpowiedzi, inne wciąż są rozpatrywane. Przypomnę że czas odpowiedzi na petycję może się różnić w zależności od jej tematu, jednak maksymalnie może być to nawet trzy miesiące – zaznacza Radosław Plandowski, rzecznik magistratu.

Jednak nie w każdym przypadku można mówić o pozytywnym lub negatywnym rozstrzygnięciu sprawy. – W większości tematów petycje dotyczą ważnych i potrzebnych inicjatyw, jak na przykład budowy wybiegów dla psów, czy miejsc parkingowych. W niektórych przypadkach chodzi po prostu o zwrócenie uwagi na konkretny problem – przyznaje Plandowski.

W kilku sytuacjach miasto zwróciło uwagę że społeczne inicjatywy mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Tak było w przypadku petycji o wybiegu dla psów czy parkingu przy ul. Kopernika. – Wzięliśmy pod uwagę słuszne wskazanie pana Andrzeja Halickiego, dotyczące promowania informacji na temat petycji. W najbliższych dniach stosowna informacja pojawi się na miejskiej stronie – odpowiada rzecznik magistratu.