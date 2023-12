Dyrektorzy apelują do radnych. Połączyła ich kultura

Najwięcej dyskusji wiąże się z zakupem nieruchomości przy ulicy Kruczej 5. Miasto widzi w tym szansę powołania domu kultury na osiedlu Za Torami. – Będziemy ubiegać się o środki unijne. Wniosek należy złożyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ale przy aplikowaniu nieruchomość powinna być już w rękach miasta– tłumaczył wcześniej Maciej Buczyński, zastępca prezydenta. Remont kilkusetmetrowej nieruchomości ratusz włączyłby do projektu rewitalizacji. Ale radni PiS i Białej Samorządowej mieli wątpliwości i skierowali sprawę do ponownych prac w komisjach, które planowane są w grudniu.

– Nie jesteśmy przeciwko takiej instytucji na tym osiedlu, ale nie przedstawiono nam żadnego wyboru na komisjach. Nie wiemy też, ile może kosztować remont obiektów przy Kruczej i dalsze ich utrzymanie– zaznacza Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący rady. Jego zdaniem, alternatywą może być budowa nowego budynku na działkach miejskich.

Tymczasem, dyrektorzy miejskich instytucji połączyli właśnie siły, by zaapelować do radnych. „Zakup nieruchomości (…) to szansa na utworzenie ośrodka kultury połączonego z funkcjami biblioteki, którego mieszkańcy osiedla Za Torami bardzo potrzebują” – piszą dyrektorzy biblioteki, muzeum i Bialskiego Centrum Kultury. Zwracają się do radnych, by ponownie pochyli się nad tym problemem. „Stworzenie na tym osiedlu miejsca odpowiedniego do przygotowania oferty zajęć edukacyjnych, możliwości kreatywnych działań, integracji i zabawy jest koniecznością” – stwierdzają w piśmie: Renata Szwed, Zbigniew Kapela i Rafał Izbicki.

Budynki przy ulicy Kruczej 5 rzeczoznawca wycenił na ponad 720 tys. zł. Urzędnicy uważają, że to atrakcyjna kwota.