Hejt na szefową Wspólnego Świata. Wszystko przez dotację z MEiN

– To jest hejt. Jestem atakowana różnymi telefonami. Stresuje mnie to. A przecież autyzm nie ma twarzy politycznej– mówi Chwałek, która blisko 16 lat temu założyła Wspólny Świat. To kompleks, w którym udzielana jest pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem. W ubiegłym roku pani prezes złożyła dwa wnioski o dotacje w ramach pilotażowego konkursu resortu edukacji. – Otrzymaliśmy 340 tys. zł na budowę boiska, którego bardzo nam brakuje. Nawet kuratorium nam to zarzuciło –przyznaje. Sam minister Przemysław Czarnek przyjechał tu w grudniu, by wręczyć symboliczny czek.

Jednak afera wybuchła dopiero kilka dni temu, gdy dziennikarze TVN24 opublikowali listę nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Są na niej „wille, budynki, apartamenty i działki budowlane”, które trafią m.in. do polityków PiS, działaczy katolickich oraz prawicowych organizacji”.

W sumie 40 podmiotów dostało łącznie 42 mln zł. Wspólny Świat otrzymał 340 tys. zł, ale na przykład lubelska Fundacja pod Damaszkiem zgarnęła 1 mln zł na zakup lokalu w apartamentowcu przy ul. Wyczółkowskiego w Lublinie.

Szefowa bialskiego stowarzyszenia nie chce „być wrzucana do jednego worka” z innymi. – Moją rolą jest staranie się o pieniądze na naszą działalność. Pukałam do różnych drzwi i dalej będę pukać. Współpracuję z każdym, kto chce nam pomoc. A takich konkursów na infrastrukturę dla NGO do tej pory było niewiele, dlatego aplikowaliśmy o te środki– tłumaczy i zapewnia, że nie należy do żadnej opcji politycznej.

Niemniej jednak w czwartek wystąpiła na briefingu obok posła Dariusza Stefaniuka (PiS) z Białej Podlaskiej, byłego prezydenta tego miasta. – To jest żenujące. Sprzeciwiam się takiemu piętnowaniu stowarzyszenia, które pomaga dzieciom– grzmi Stefaniuk. – Opozycja zarzuca nam, że beneficjenci to osoby powiązane z PiS, a to nieprawda. Z powiatu bialskiego dotację dostała jeszcze organizacja z Piszczaca, której prezesem jest radny powiatowy z PSL – wskazuje poseł. Z jego informacji wynika, że jeszcze w tym kwartale resort ma ogłosić podobny konkurs, w którym do rozdania będzie 50 mln zł.

– Nie ukrywam, że liczymy na to. Bo obecnie naszą pilną potrzebą jest budowa nowej siedziby szkoły podstawowej. W dotychczasowej już się nie mieścimy–przyznaje Anna Chwałek. Inwestycja może kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. – Jeśli nie ruszymy z budową w tym roku, to już w następnym nie będę mogła przyjąć dzieci, bo nie będzie miejsca– rozkłada ręce szefowa stowarzyszenia.

Przy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem Wspólnego Świata do tej pory powstały już: środowiskowy dom pomocy, szkoła przysposabiająca do pracy, przedszkole oraz ośrodek terapii i diagnostyki.