Śledztwo w janowskiej stadninie od 2016 roku. Efektów brak, prokuratura znowu je przedłuża

– Śledztwo pozostaje w toku. Zostało przedłużone do 9 stycznia 2023 roku – mówi Karol Blajerski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie. – W dalszym ciągu oczekujemy na nadesłanie materiałów z wykonanych czynności, które są realizowane poza granicami naszego kraju – tłumaczy prokurator. Ostatnim razem przedłużono je z tego samego powodu do 9 lipca. Z naszych wyliczeń wynika, że to już piętnasty raz, gdy prokuratura informuje o nowym terminie. Dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów.

Wniosek o wszczęcie śledztwa skierowała ówczesna Agencja Nieruchomości Rolnych po zwolnieniu – w 2016 roku – ze stanowiska prezesa stadniny w Janowie Podlaskim Marka Treli. Dotyczy ono niegospodarności, do jakiej miało dojść w latach 2013-2016. Prokuratorzy mieli m.in. wyjaśniać kwestie finansowe związane z organizacją Dni Konia Arabskiego.

Tymczasem kilka dni temu janowska stadnina podzieliła się smutną wiadomością. Zdechł 25-letni utytułowany ogier Piaff. – Z przyczyn naturalnych, miał już swój wiek – przyznaje Lucjan Cichosz, prezes stadniny.

– Ze swoim rodowodem był skazany na sukces. W 1999 roku został Czempionem Polski Ogierów Młodszych, później starszych. Następnie podczas dzierżawy w Stanach Zjednoczonych powiększał swoją karierę pokazową zarówno „w ręku”, jak i pod siodłem, zdobywając wiele tytułów – wspomina Alina Sobieszak, prowadząca facebookowy fanpage „Araby Magazine”. – Przez wiele lat jako czołowy ogier sprawdził się w hodowli, pozostawiając bardzo dobre potomstwo – podkreśla Sobieszak.

Obecnie w janowskiej stadninie trwają przygotowania do aukcji Pride of Poland, która odbędzie się 14 sierpnia. Poprzedzi ją Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Janów wystawi 18 koni, zarówno na aukcję główną, jak i Summer Sale. Niedawno, jako pierwsi informowaliśmy, że po kilku latach ze stratami finansowymi stadnina zamknęła ubiegły rok na plusie z wynikiem 202 tys. zł.