Kawałek ważnej ulicy zamknięty. Powstaje tu rondo

Wszystko w związku z budową mostu na Krznie. Bo choć główna konstrukcja przeprawy już stoi, to inwestycja obejmuje też dwa ronda turbinowe. I pierwsze z nich powstaje na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Artyleryjskiej. Od poniedziałku do końca sierpnia z ruchu wyłączony jest odcinek ulicy od marketu Biedronka (skrzyżowanie z ulicą Artyleryjską) do skrzyżowania z ulicą Koperniką. Oczywiście mieszkańcy będą mogli dojechać do swoich posesji. - A objazd dla ruchu miejskiego będzie poprowadzony ulicami Kopernika, Akademicką, Artyleryjską, Zamkową- podpowiada Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. Inną możliwością jest trasa ulicami Zamkową, Janowska i drogą krajową numer 2. – Również autobusy komunikacji miejskiej pojadą inaczej - zastrzega rzeczniczka.

Postępy przy tej wielkiej inwestycji widać już gołym okiem, bo w kwietniu żurawie montowały ogromne belki o wadze setek ton. To one tworzą przęsła konstrukcji mostu.

Budowa podrożała jednak o 2,5 mln zł, a więc obecnie zadanie, za które odpowiada śląska firma Nowak-Mosty kosztuje ponad 50 mln zł. W międzyczasie pojawiły się pewne problemy z przebudową sieci gazowej. – Konieczne są odwierty i odkrywki. Trzeba sprawdzić, czy sieć nie wymaga przebudowy na wysokości ulicy Artyleryjskiej – tłumaczyła na początku czerwca Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu.

Przeprawa połączy skrzyżowanie ulic Koncertowej i Dalekiej z ulicami Warszawską i Artyleryjską. Sama konstrukcja będzie miała 90 metrów, a będą ją wspierały 3 przęsła. Do tego powstanie ponad 1–kilometrowa droga dojazdowa. Urzędnicy liczą, że rozładują się dzięki temu korki w tej części miasta. Nowym mostem mieszkańcy pojadą pod koniec tego roku.