Koniec z licytacją na tytuły. Będą limity na "zasłużonych" i "honorowych"

To 2023 rok był rekordowy pod tym względem. Aż trzy kluby radnych złożyły po dwie propozycje „zasłużonych dla miasta”. A później jeszcze prezydent domknął listę swoim kandydatem. W ten sposób utytułowano siedem osób. - Za chwilę zabraknie nam miejsca na ścianie urzędu. W tym roku już 7 takich tytułów przyznaliśmy. Może warto wrócić do zwyczaju, aby uhonorować w ten sposób 1 lub 2 osoby co roku. Tak, by ten tytuł coś znaczył na przyszłość– zasugerował jesienią ubiegłego roku Mariusz Michalczuk, ówczesny radny Koalicji Obywatelskiej, dziś w klubie prezydenta.

W końcu procedura będzie uporządkowana, również w przypadku przyznawania tytułu „honorowego obywatela miasta”. Propozycja prezydenta Białej Podlaskiej jest taka, by co roku wyróżniać maksymalnie cztery osoby – po 2 zasłużone i 2 z tytułem honorowego obywatela. Wnioski w tej sprawie można składać od stycznia do kwietnia. Z inicjatywą mogą wyjść: prezydent, przewodniczący rady, komisje rady, grupa trzech radnych, instytucja lub organizacja społeczna.

Projekt uchwały określa również, że swoją opinie o nominowanych wyrazi najpierw powołana przez prezydenta kapituła, a dopiero później ostateczną decyzję podejmie rada.

Podobnie jak dotychczas, wyróżnienia będą rozdawane podczas uroczystej sesji w dniu święta miasta. Rada może też pozbawić osobę tytułu m.in. w sytuacji, gdy wyróżniony zostanie skazany prawomocnym wyrokiem.

W tym roku statuetki "zasłużonego dla miasta” otrzymali Bożena i Grzegorz Gajewscy, małżeństwo, które przez lata szkoliło młode siatkarki. A także Waldemar Robak, były dyrektor szkoły muzycznej oraz Roman Laszuk, dziennikarz i pasjonat sportu.

Radni zajmą się ustaleniem zasad przyznawania tytułów na sesji w grudniu.