Konkurs rozstrzygnięty. Nowy dyrektor szpitala zapowiada szereg inwestycji

Komisja konkursowa obradowała 4 lipca, ale na oficjalne wyniki trzeba było poczekać do czasu przyjęcia stosownej uchwały przez zarząd województwa lubelskiej. I już wiadomo, że od 17 lipca Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym pokieruje Artur Kozioł.

– Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania nastąpiło na sześć lat – precyzuje Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka. O to stanowisko starało się troje kandydatów.

Było to drugie podejście. Komisja konkursowa miała się zebrać w maju, ale w ostatnim momencie posiedzenie odwołano, bo zabrakło jednego członka. A był nim poseł Dariusz Stefaniuk (PiS), który miał reprezentować Radę Społeczną szpitala. Jednak kilka dni wcześniej opuścił to gremium. Swoją decyzję tłumaczył sprzeciwem wobec wdrażanej przez Kozioła redukcji kadrowej.

– Przychodzą do mnie co tydzień do biura pracownicy, którzy są zwalniani bez uprzedzenia. Nikt ich nie pyta, czy mają kredyty, dzieci na utrzymaniu. Przyszła pani, która ma 52 lata i została zwolniona. Gdzie ona teraz znajdzie pracę? – mówił nam poseł Stefaniuk.

Tymczasem, nowy dyrektor zapewnia, że „dołoży wszelkich starań, aby szpital rozwijał się i służył społeczności jak najlepiej”. – Już jako pełniący obowiązki podjąłem się poprawy płynności finansowej placówki, która za ubiegły rok zanotowała stratę 8,7 mln zł. Był to pierwszy ujemny wynik finansowy osiągnięty przez jednostkę od 2004 roku – przypomina nowy szef szpitala, w którym pracuje półtora tysiąca osób. I jak wskazuje, skoncentrował się na „optymalizacji wydatków, redukcji kosztów nieuzasadnionych oraz zarządzaniu zasobami, tak by zwiększyć efektywność operacyjną jednostki”.

– Dzięki temu uzyskałem zwiększenie operatywy, czyli dostępności pacjentów do świadczeń medycznych oraz skrócenie kolejek do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zwiększona liczba hospitalizacji oraz większy strumień pacjentów, przy jednoczesnym zbilansowaniu gospodarki finansowej, pozwoli mi na inwestycje w rozbudowę kontraktu z płatnikiem na przyszły rok budżetowy – zapewnia dyrektor.

Już teraz ma ambitne plany, które dotyczą na przykład budowy nowego pawilonu opieki długoterminowej. – Będzie się on znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie Domowego Szpitala. W ramach tej inwestycji planowane jest utworzenie około 35–40 łóżek opieki długoterminowej, a także kilku łóżek o podwyższonym standardzie, które będzie można wynająć do prowadzenia opieki wytchnieniowej – tłumaczy.

Takie rozwiązanie ma skrócić czas oczekiwania na przyjęcie do zakładu opiekuńczo–leczniczego. Zmodernizowany i doposażony ma zostać także Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Dział Diagnostyki Obrazowej. – Dla zapewnienia sprawnej współpracy pomiędzy tymi dwoma podmiotami niezbędne jest również wybudowanie nowego budynku, a koszty zostaną pokryte ze środków własnych szpitala– zaznacza Kozioł. Oprócz tego, dyrektor chce powołać Wielospecjalistyczny Ośrodek Chirurgii Jednego Dnia.

– Nowy pawilon będzie składał się z czterech kondygnacji– precyzuje. Niewykluczone, że swoją siedzibę zmieni szpitalne laboratorium diagnostyczne. – Z powodu znacznych kolejek, przez co w oczekiwaniu na usługę pacjentom mogą towarzyszyć niedogodności – zauważa Kozioł. Wcześniej, był on dyrektorem pogotowia w Białej Podlaskiej.

Przypomnijmy, że zarząd województwa lubelskiego ogłosił konkurs na to stanowisko, po tym, jak odwołał Adama Chodzińskiego. Marszałek Jarosław Stawiarski tłumaczył decyzję „utratą zaufania”, m.in. wskutek pogorszenia sytuacji finansowej szpitala. Placówka szuka obecnie lekarza anestezjologa.