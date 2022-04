Kradzieże metalowej bramy, rowerów i sprzętu rolniczego. Wśród podejrzanych jest 16-latek

– W połowie kwietnia br. do bialskiej komendy zgłosił się mieszkaniec miasta. Z relacji mężczyzny wynikało, że nieznani sprawcy włamali się do budynków gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Biała Podlaska – opisuje kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. – Skradli tam sprzęt rolniczy na kwotę ponad 2 tysięcy złotych. Z uwagi na to, że mężczyzna nie mieszka na terenie gospodarstwa nie był w stanie podać dokładnej daty kiedy doszło do włamania.

Policjanci zajmujący się sprawą potwierdzili, że skradzione przedmioty zostały sprzedane w jednym ze skupów złomu na terenie gminy Biała Podlaska. Odzyskali także część łupów.

– Ustalili też personalia mężczyzn podejrzewanych o udział w zdarzeniu – dodaje Salczyńska-Pyrchla. – Do sprawy zatrzymani zostali dwaj mieszkańcy gminy Biała Podlaska w wieku 19-22 lat. Funkcjonariusze ustalili, że w sprawie ma swój udział również 16-letni bialczanin.

Okazuje się, że nie jest to jedyne przestępstwo dokonane przez młodych mężczyzn. – Podejrzewani są także o kradzież metalowej bramy wjazdowej, rowerów oraz innych metalowych przedmiotów i narzędzi z terenu innej również niezamieszkałej posesji – dodaje Salczyńska-Pyrchla. – Do tego zdarzenia doszło pod koniec marca br. na terenie gminy Biała Podlaska. Przestępstwo to nie było jeszcze zgłoszone organom ścigania. Także w tym przypadku "amatorzy cudzego mienia" sprzedali skradzione przedmioty na punkcie skupu złomu.

Poza trójką zatrzymanych, o udział w zdarzeniu podejrzewany jest dodatkowo inny 19-letni mieszkaniec gminy Biała Podlaska.

Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat więzienia, natomiast w przypadku kradzieży kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności.