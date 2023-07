Kto zasiedli mieszkania SIM? Wkrótce ruszy nabór

Wszystko w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Trzy bloki staną przy ulicy Leśnej. – Nabór wniosków potrwa od 1 października do 15 listopada. W tym czasie przedstawiciele spółki SIM Lubelskie zorganizują otwarte spotkania z mieszkańcami, na których będą udzielać szczegółowych informacji – zapowiada Marta Muszyńska z międzyrzeckiego ratusza.

Podpisywanie umów z przyszłymi lokatorami planowane jest na styczeń przyszłego roku. Będzie się to wiązało z „opłatą partycypacyjną”. Jej wysokość to 15 proc. wartości mieszkania. A te mają być jedno, dwu lub trzypokojowe z aneksem kuchennym. Ich średnia powierzchnia to 48,81 mkw. Po 15 latach wynajmu, lokatorzy będą mogli wykupić swoje nieruchomości.

W każdym trzykondygnacyjnym bloku ma być winda. Budynki będą też wyposażone w instalacje fotowoltaiczne, a w sąsiedztwie powstanie parking.

– SIM–y to cenna inicjatywa, dzięki której osoby o niskich dochodach zrealizują marzenia o własnym mieszkaniu. Mamy deficyt tanich mieszkań dostępnych na długoterminowy najem – zauważa Paweł Łysańczuk, zastępca burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego. Miasto weszło do spółki SIM Lubelskie w kwietniu 2022 roku wraz z 17 samorządami z Lubelszczyzny.

Więcej informacji będzie można uzyskać podczas Dni Międzyrzeca – 29 lipca w specjalnym namiocie spółki SIM.