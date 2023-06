Laser oczyszcza zabytkowe nagrobki. Podobnie jak w katedrze Notre Dame

Wygląda to dość spektakularnie. Po zabrudzonej powierzchni porusza się wiązka laserowa. Po chwili powierzchnia jest czysta. – To najnowocześniejsza metoda oczyszczania zabytków i dzieł sztuki w ogóle. Nadaje się nie tylko do kamienia, ale też do różnych powierzchni, na przykład drewna czy metalu – mówi Agnieszka Andryszczak, konserwatorka z Białej Podlaskiej.

To pod jej okiem firma IRLaser z Warszawy oczyściła siedem zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym. – Po raz pierwszy w ten sposób to się odbyło w naszym mieście, zresztą chyba również w województwie– przyznaje ekspertka. Dlaczego laser? – To działanie zupełnie nieinwazyjne, a ma to duże znaczenie w przypadku konserwacji. Te tradycyjne metody ingerują w powierzchnię zabytku, choćby poprzez chemię. A tutaj nie mamy żadnych produktów do późniejszej utylizacji– zwraca uwagę Andryszczak. Plusów jest więcej. – Trwa to wszystko o wiele szybciej niż przy starych metodach. 7 nagrobków oczyściliśmy w jeden dzień, a nie w tydzień– zaznacza pani konserwatorka.

Specjalne urządzenie do takich prac zaprojektował właściciel firmy IRLaser, Bartłomiej Łotys. –Waży zaledwie 2 kilogramy. W środku znajduje się głowica z odpowiednio dobraną soczewką, która pozwala precyzyjnie wyregulować zakres usuwania zanieczyszczeń– chwali nasza rozmówczyni.

Warszawska firma, która się tego podjęła, wcześniej pracowała m.in. przy odnawianiu katedry Notre Dame po pożarze. – Liczymy, że w przyszłości będziemy nadal współpracować przy oczyszczaniu innych pomników– dodaje Andryszczak.

Prace zleciło jej bialskie stowarzyszenie Koło Bialczan, które od lat zajmuje się renowacją zabytkowych nagrobków, m.in. zbierając na to fundusze podczas corocznych kwest. Do tej pory, blask odzyskało 75 z nich, głownie z przełomu XIX i XX wieku. W tym roku na ten cel przeznaczono ponad 60 tys. zł. Po laserowym oczyszczaniu, Andryszczak przystąpi teraz do dalszych prac renowacyjnych.