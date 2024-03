Marszałek dał szkole policealnej część budynku. Można przyjść bez matury

Wszystko jest już na piśmie. Marszałek województwa lubelskiego przekazał szkole w trwały zarząd część budynku przy ulicy Warszawskiej. Medyczne studium zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” opuści swoją dotychczasową siedzibę przy ulicy Okopowej 3 i zacznie działać pod nowym adresem od września.

– Tam mieliśmy 900 mkw. powierzchni, a tutaj prawie 2,5 tys. mkw. Ta zmiana pozwoli nam na rozwój- mówi dyrektor Marzena Paszkowska. Do dyspozycji studium są sale na dwóch kondygnacjach. Znajdą się tam m.in. pracownie higienistki stomatologicznej, technika farmaceutycznego, masażu czy terapii zajęciowej, a także całe zaplecze administracyjne.

W szkole uczy się teraz 180 słuchaczy na 13 kierunkach. – Liczymy, że uruchomimy też nowe, bo mamy teraz takie możliwości lokalowe. Przy ulicy Okopowej część sal znajduje się w piwnicy- przyznaje Paszkowska. W jej ocenie, studium skorzysta na zmianie siedziby wizerunkowo. -Może trochę odczarujemy takie panujące przekonanie. Nie wszyscy wiedzą, że nasza szkoła policealna przyjmuje osoby ze średnim wykształceniem, bez ograniczenia wieku. Kształcimy bezpłatnie. Nie trzeba mieć matury- dodaje dyrektor.

Budynek przy Warszawskiej należy do województwa i to samorząd pokrył koszty remontu. W sumie wyłożył blisko 8 mln zł. – Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie naszych pracowni, to realizowaliśmy swój projekt i na zakup urządzeń przeznaczyliśmy ok. 3 mln zł. To zaplecze jest na wysokim poziomie- przekonuje Paszkowska.

Słuchacze też się cieszą. – Kształcę się dziennie na kierunku technik elektroradiolog- mówi Magdalena, który już się nie może doczekać zajęć w nowej siedzibie. -W starej jest ciasno, zwłaszcza przy okazji uroczystości- przyznaje. W przyszłości Magdalena może pracować w szpitalnej pracowni lub w prywatnych gabinetach rezonansu magnetycznego.

Przy ulicy Warszawskiej 14 mieści się też filia Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej. Z kolei, przy ulicy Okopowej, po wyprowadzce szkoły, powiat bialski, który stał się właścicielem budynku, chce ulokować m.in. poradnię psychologiczno –pedagogiczną. Ale najpierw, samorząd będzie musiał przeprowadzić tam remont.