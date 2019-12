"Joga to grzech". Radny Zjednoczonej Prawicy pyta dlaczego zajęcia z jogi znalazły się w budżecie miasta

Okazuje się, że podczas obrad Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, na której omawiany był budżet na 2020 rok, radni Zjednoczonej Prawicy zgłosili swoje obawy czy aby joga nie jest szkodliwa ideologicznie.

– Bardzo zdziwiła mnie ta uwaga. Jak joga może zaszkodzić budżetowi, tego nie wiem. Ideologia nie powinna w ogóle być przedmiotem rozmowy podczas obrad komisji, a zwłaszcza kiedy rozmawiamy o budżecie – uważa radny Mariusz Michalczuk z Koalicji Obywatelskiej, na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego. – Poza wszelką dyskusją jest to, że joga jest systemem gimnastyki, który ma zdrowotne oddziaływanie na organizm ludzki. A skoro tak jest, to nie widzę niczego zdrożnego w tym, że samorząd proponuje chętnym mieszkańcom taką aktywność fizyczną – dodaje radny.

Ostatecznie, przyszłorocznym budżetem radni zajmą się na sesji 20 grudnia.

Niedzielne poranki z jogą prowadziły wspólnie instruktorki Agnieszka Siedlecka oraz Agnieszka Burdzicka-Welik. – Przekonanie, że joga to grzech jest dla mnie niezrozumiałe. Świadczy ono o braku wiedzy na temat, czym jest joga – podkreśla Agnieszka Burdzicka-Welik. Jej zdaniem, joga nie stoi w sprzeczności z żadną religią. – I z żadną religią nie powinna być łączona. Sama w sobie też absolutnie religią nie jest. Jest to sposób życia. To nauka, dzięki której praktykujący jogę rozwijają się fizycznie, moralnie, psychicznie oraz duchowo, nikogo przy tym nie krzywdząc – zauważa instruktorka. – Praktyka jogi to wspaniałe narzędzie by nie zagubić siebie i miłości do otaczającego świata, do wszystkich istot. Nie ma tu miejsca na grzech – podkreśla.

Co mówią duchowni? Dominikanin o. Adam Szustak autor popularnego kanału "Langusta na Palmie" uważa, że należy rozróżnić dwa rodzaje jogi. – Jedna z nich to cały zestaw światopoglądowy. To myślenie religijne, duchowe o reinkarnacji. I to jest nie do przyjęcia dla chrześcijanina – tłumaczy na swoim wideoblogu duchowny. – To jest sprzeczne z naszą wiarą – dodaje. Jednak, zauważa też, że joga rozumiana jako tylko i wyłącznie gimnastyka ciała, jest do przyjęcia.