Międzyrzec Podlaski: Radny obawia się anten na szkolnym internacie

Na początku kwietnia do miasta wpłynął wniosek warszawskiej firmy, która chce zamontować 10–metrowy maszt na internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ulicy Czystej. Zdaniem radnych może on negatywnie oddziaływać na środowisko i mieszkańców.

– Wraz z radnym powiatu bialskiego, Andrzejem Mironiukiem zebraliśmy 200 podpisów mieszkańców z najbliższego sąsiedztwa, którzy są przeciwni – mówi Zdzisław Frydrychowski, radny miejski.

To on zaproponował przyjęcie apelu w tej sprawie. – Tutaj powinny odbyć się konsultacje społeczne. To przecież instalacja, która wytwarza pole elektromagnetyczne – zwraca uwagę Frydrychowski.

Jego zdaniem, to o jeden maszt za daleko. – Bo jeśli pozwolimy raz, to otworzymy furtkę innym. Nie chcę oczywiście być złym prorokiem – przyznaje.

27 kwietnia burmistrz Zbigniew Kot wydał obwieszczenie o toczącej się procedurze wydawania decyzji środowiskowej. – Cały czas jest proces analizy tego, co firma przedłożyła w ramach uzupełnienia wniosku – zaznacza Kot.

Miasto zamierza jeszcze wysłać prośby o opinie innych instytucji, m.in. sanepidu i RDOŚ. – Skłaniam się raczej do wydania negatywnej decyzji. Być może firma zniechęci się do realizacji przedsięwzięcia – liczy burmistrz. Ale przypomina, że ta droga może być długa, bo firma będzie miała prawo odwoływać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub w sądzie. – W naszym odczuciu, firma jak dotąd nie udowodniła, że instalacja nie będzie znacząco wpływać na środowisko – stwierdza Kot.

Ostatecznie, to starosta wydaje pozwolenie na budowę. Dlatego apel radnych ma właśnie tam trafić.

Przypomnijmy, że z takim wnioskiem wystąpiła warszawska firma Towerlink.– Obecnie nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji dotyczących potencjalnej inwestycji w Międzyrzecu Podlaskim. Nasi pracownicy cały czas prowadzą rozmowy dotyczące różnych lokalizacji na terenie całego kraju – słyszymy w biurze prasowym. Międzyrzecki internat przez cały rok zamieszkuje młodzież, a w wakacje obiekt jest wynajmowany.