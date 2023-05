Minister Czarnek w Białej Podlaskiej: To miasto potrzebuje normalnego i uczciwego gospodarza

– Był u was Tusk i Trzaskowski, stali obok waszego bezwstydnego prezydenta. Ten młody człowiek przez kilka lat współpracował z Darkiem (Dariuszem Stefaniukiem, obecnie posłem, a w latach 2014–2018 prezydentem Białej Podlaskiej – red.). Widział te potężne zmiany w infrastrukturze. I stał koło dwóch kłamczuchów. Bezwstydny prezydent bił im brawo – krytykował Michała Litwiniuka (PO) minister edukacji Przemysław Czarnek. To on był główną „gwiazdą” sobotniej konwencji partii rządzącej w Białej Podlaskiej.

Działacze i sympatycy PiS wypełnili po brzegi aulę Akademii Bialskiej. Ale nie zabrakło też wójtów z powiatu bialskiego, choćby Kamila Kożuchowskiego z Piszczaca, do tej pory bezpartyjnego czy Kazimierza Weremkowicza (Rossosz) i Zygmunta Litwiniuka (Tuczna), którzy na urzędy wójtów startowali z list PSL.

Czarnek odnosił się do kwietniowej wizyty szefa PO, Donalda Tuska i prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego w Białej Podlaskiej.

– Jakim trzeba być zakłamanym człowiekiem, żeby wiedzieć, ile inwestycji przyszło, gdy PiS objął władzę i kłamać wobec mieszkańców. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku poradzicie sobie z tym problemem, bo Biała Podlaska potrzebuje uczciwego i normalnego gospodarza – stwierdził minister edukacji. Jednak, podczas konwencji, nazwisko kandydata na ten urząd reprezentującego PiS nie padło.

Szef resortu przekonywał też, że do tej pory edukacja nie była w Polsce jak doinwestowana jak teraz.

– W samym województwie lubelskim w ciągu ostatnich 3 lat przeznaczaliśmy 8 mld zł na samorządową infrastrukturę oświatową – podliczał Czarnek. – Kilka dni temu uruchomiliśmy pogram „Inwestycje w oświacie” To pieniądze nie tylko dla szkół prowadzonych przez organizacje, ale również dla tych samorządowych. Czekamy na wnioski – zachęcał minister.

Wnioskować można do 15 czerwca. Do rozdania w latach 2023–2024 jest 95 mln zł. To kontynuacja programu okrzykniętego kilka miesięcy temu jako „Willa plus”. Dziennikarze TVN24 ujawnili wówczas, pieniądze trafiły m.in. do organizacji związanych z PiS, często na cele niezbyt mocno związane z edukacją, bo na przykład na apartamenty czy ocieplenie kościoła.

Na zakończenie konwencji minister Czarnek pozował do zdjęć z kołem gospodyń wiejskich. A rektor Akademii Bialskiej, profesor Jerzy Nitychoruk wręczył mu medal za zasługi dla bialskiej uczelni.