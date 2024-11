Równo na Krzywej nie było. Ale do 19 grudnia będzie

Równo na Krzywej nie było. Ale to się zmieni na 300-metrowej ulicy, począwszy od skrzyżowania z ulicy Podłączną do Bocznej. Po rozbiórce starego betonu, bialska firma Pro-Kop, która wygrała przetarg będzie układać jezdnię i zjazdy do posesji z betonowej kostki. Wcześniej położy odpowiednią podbudowę. Pojawią się też krawężniki, których brakowało. I ulica będzie poszerzona do stałej szerokości 4, 5 metra. Na koniec wykonawca zadba o odpowiednie oznakowanie.

Pro-Kop ma się z tym uwinąć do 19 grudnia.

– Firma została zobowiązana do zapewnienia możliwości dojazdu do prywatnych posesji położonych wzdłuż ul. Krzywej oraz jak najmniejszych uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych mieszkańców - obiecują urzędnicy. A kierowcom, którzy nie mieszkają pod tym adresem, ratusz radzi poruszanie się sąsiednimi ulicami, Boczną czy Podłączną.

Przebudowa tej drogi kosztuje ponad 745 tys. zł.