Najbardziej oblegane kierunki to pielęgniarstwo i informatyka. Akademia Bialska kusi młodych

To będzie wyjątkowy rok akademicki, bo uczelnia świętuje 25-lecie. Kulminacja obchodów zaplanowana jest na wrzesień 2025. Póki co, akademia przyjęła 800 „pierwszaków”, którzy kształcą się na 28 kierunkach studiów.

– Jesteśmy w dobrej kondycji. Naszą uczelnię wybierają też obcokrajowcy, głównie z Białorusi i Ukrainy - mówi rektor, profesor Jerzy Nitychoruk. Najbardziej oblegane są pielęgniarstwo i informatyka. – To wymagający kierunek, ale nasi absolwenci pielęgniarstwa są rozchwytywani, nie tylko w bialskim szpitalu, ale również inne placówki zaczynają o nich zabiegać- podkreśla Nitychoruk.

Kolejne kierunki już są w planach. – W tym roku chcieliśmy uruchomić psychologię i studia drugiego stopnia z filologii angielskiej. Na razie nie mamy zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ale nie poddajemy się. Złożymy wnioski na nowo- zapowiada rektor. Jego zdaniem, szczególnie psychologia może okazać się magnesem. – Już teraz ze wstępnego rozeznania wiemy, że na pierwszym roku mielibyśmy 100 osób. Zapotrzebowanie na ten zawód jest w regionie.

Uczelnia i tak ma co robić, bo niedawno dostała 10,5 mln zł z resortu nauki. – Wybudujemy kolejny akademik w naszym kampusie, bo lista oczekujących na miejsce jest długa. Dajemy tanie i nowoczesne zakwaterowanie – tłumaczy rektor. Akademia rozbudowuje też swoją bazę pod zajęcia praktyczne w Międzyrzecu Podlaskim.

Młodzi ludzie wybierają uczelnię z różnych względów. – Nie chciałam dojeżdżać gdzieś daleko od domu. Mieszkam niedaleko Białej Podlaskiej - przyznaje Weronika, studentka drugiego roku fizjoterapii. – Kierunek jest trudny, bo jest dużo nauki, m.in. z anatomii. Ale mamy dobrych wykładowców i nowoczesne sprzęty - chwali Weronika. Na pierwszym roku już miała praktyki w bialskim szpitalu. – Tam najchętniej znalazłabym później pracę.

Środowa inauguracja roku akademickiego była okazją do wręczenia tytułu honorowego profesora uczelni Jarosławowi Gowinowi, byłemu ministrowi nauki i wicepremierowi w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

– Ten tytuł to zaskoczenie, ale jednocześnie największy zaszczyt jaki mnie spotkał w życiu - nie ukrywa Gowin, który od 2017 do 2022 roku był liderem partii Porozumienie. – Jestem dumny, że mogę dołączyć do społeczności akademickiej tej znakomitej uczelni, który łączy osiągnięcia naukowe z praktycznym podejściem do kształcenia - dodaje były polityk, który obecnie jest radcą w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.