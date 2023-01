Padłe i ubite zwierzęta będą przetwarzane w gminie Biała Podlaska. Interes Henryka Stokłosy

Z drogi krajowej numer 2 co prawda dużego obiektu nie widać, ale wystarczy skręcić w prawo tuż za Pomnikiem Latającej Fortecy w Worońcu. To tutaj na działce przy lesie powstał zakład Top Pro.

– Od ubiegłego roku widzieliśmy, że tam trwają jakieś prace. Ale z tablicy informacyjnej niewiele można wywnioskować. Podobnie w Internecie nie ma właściwie nic o firmie Top Pro – mówi nam pan Paweł z pobliskiej wsi Sycyna, która leży po drugiej stronie krajowej „dwójki”.

Okazuje się, że ta inwestycja to Zakład Produkcyjny Wysokogatunkowych Protein Białkowych. Za tą skomplikowaną nazwą kryje się przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Jak czytamy w decyzji urzędników ze starostwa, produktem końcowym będą mączka mięsno–kostna i tłuszcz (kategorii 1 i 3). Nie są one przeznaczone do spożycia przez ludzi. Tłuszcze mogą być składnikiem diety zwierząt hodowlanych lub służyć do produkcji olejów i smarów oraz być wykorzystywane w przemyśle zniczowym. Natomiast, od 20 lat obowiązuje generalny zakaz stosowania mączek mięsno–kostnych, to znaczy od czasu choroby szalonych krów. Ale od września 2021 roku można już stosować karmienie mączką, jednak tylko w odniesieniu do drobiu oraz trzody chlewnej na zasadach żywienia krzyżowego.

Wiadomo, że zakład w Worońcu ma pracować przez całą dobę na dwóch liniach produkcyjnych. Zaplecze to na przykład instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt, a także dwa kondensacyjne kotły gazowe. Maksymalna moc przerobowa może sięgać nawet do 800 ton przetworzonych produktów na dobę. Z dokumentów wynika, że powstający odór będzie niwelowany w „sekcji skraplaczy i termooksydatora” (komory utleniającej – red.). Zakład na swoje potrzeby wybudował ujęcie wód podziemnych. W trakcie procedury wydawania pozwolenia zintegrowanego przez starostwo w Białej Podlaskiej uwagi od mieszkańców nie wpłynęły. W ostatecznej decyzji, urzędnicy stwierdzają, że oddziaływanie zakładu na środowisko nie będzie przekraczać obowiązujących norm.

Teren już teraz jest szczelnie ogrodzony i monitorowany. Prezesem Top Pro jest Piotr Jabłoński, który szefuje również zakładowi Farmutil ze Śmiłowa w województwie wielkopolskim. Należy on do grupy założonej przez Henryka Stokłosę, jednego z najbogatszych Polaków według magazynu Forbes. Działalność tej firmy to również m.in przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wspólnikiem Top Pro są Zakłady Mięsne Łuków (woj. lubelskie).