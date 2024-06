Państwo finansuje in vitro. Miasto swój program kończy

1 czerwca rozpoczęły się zapisy do programu in vitro refundowanego przez państwo. Niepłodne pary mogą zgłosić się do jednej z blisko 60 klinik w kraju.

Ważne, by miały ze sobą dokumentacją medyczną potwierdzającą rok nieskutecznego leczenia niepłodności.

Do tej pory Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który in vitro nie refundował.

Biała Podlaska w ubiegłym roku wprowadziła miejski program, który zakłada dofinansowanie 10 tys. zł do każdej procedury. Taka pomoc miała być udzielana aż do 2026 roku.

– Obecny rząd naprawił krzywdę wyrządzoną tysiącom par starającym się o potomstwo i wprowadził ogólnopolski program. Tym samym, odciążył samorządy lokalne, które wyciągnęły do swoich mieszkańców rękę, gdy rząd PiS zlikwidował program ogólnopolski – mówi prezydent Michał Litwiniuk (PO). – Teraz mieszkańcy Białej Podlaskiej będą mogli korzystać z programu krajowego i z tego względu kontynuacja programu miejskiego nie będzie potrzebna.

W sumie z miejskiego wsparcia skorzystało 8 par.



Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że z refundacji może skorzystać nawet 1,5 mln par. Będą one mogły liczyć na 6 procedur wspomaganego rozrodu. Są pewne warunki. Na przykład, kobiety nie mogą mieć więcej niż 42 lata, a limit wieku dla mężczyzny to 55 lat.