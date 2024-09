Połowa ulicy rajem dla kierowców. Drugi odcinek też będzie równy

Prace zakończyły się tu kilka miesięcy temu, ale we wtorek urzędnicy zrobili oficjalne otwarcie z udziałem wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. – Marzenia wcielamy w życie. Kilka lat temu obiecaliśmy mieszkańcom osiedla Za Torami remont tej ulicy, która była zdegradowana- tłumaczy prezydent Michał Litwiniuk (PO). Na pogorszenie jej stanu miała wpływ inwestycja kolejowej spółki, która wybudowała tunel i wiadukt przy pobliskiej ulicy Lubelskiej. Wówczas ruch skierowano właśnie na Podleśną.

W ubiegłym roku samorząd pozyskał 1,7 mln zł z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na ten cel. W listopadzie urzędnicy podpisali umowę na roboty z firmą Tre-Drom, która wraz z Budomexem już w czerwcu tego roku sfinalizowała inwestycję. Kosztowała ponad 6,6 mln zł. – Przebudowa dotyczyła ponad 600 metrów nawierzchni w kompleksowej technologii. Powstały chodniki, ścieżka rowerowa i nowe, ledowe oświetlenie- wymienia prezydent.

Ale to dopiero połowa Podleśnej. Nieprzypadkowo jednak we wtorek do Białej Podlaskiej przyjechał wojewoda. Miasto zdobyło bowiem 5,6 mln zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drugiego fragmentu ulicy, od skrzyżowania z Kruczą do Łomaskiej. To 60 proc. szacowanych kosztów. – Niezależnie od tego czy to Komorski czy ktoś inny jest wojewodą, nikt wam nie robi łaski. Miasto zasłużyło na dofinansowanie, bo złożono dobry wniosek – przyznaje wojewoda Krzysztof Komorski.

Urząd ma już dokumentację projektową, wkrótce ma ogłosić przetarg na ten drugi etap.