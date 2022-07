Przez 10 miesięcy ukrywała zwłoki matki. Po drugim makabrycznym odkryciu prokurator nie miał wyjścia

Początek tej makabrycznej historii sięga lipca ubiegłego roku. Wówczas bowiem przebywająca za granicą córka zadzwoniła na policję, bo nie mogła nawiązać kontaktu ze swoją matką, Dorotą S. I to właśnie wtedy w mieszkaniu, w Małaszewiczach (gmina Terespol) policjanci odnaleźli nieprzytomną kobietę, a także ludzki szkielet w znacznym stanie rozkładu. Sekcja wykazała, że zwłoki należały do 81-letniej matki Doroty S. I w styczniu 59-latka usłyszała zarzuty. Jeden z nich dotyczył tego, że od października 2020 roku do lipca 2021 roku pobierała rentę zmarłej, czym doprowadziła ZUS do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Chodziło w sumie o kwotę ponad 18 tys. zł.

Poza tym śledczy zarzucali jej zbezczeszczenie zwłok wobec niezapewnienia matce odpowiedniego pochówku. Jeden wątek sprawy został umorzony. Ten dotyczący nieumyślnego spowodowania śmierci. Bo biegli w trakcie sekcji ustalili, że 81-latka zmarła z przyczyn naturalnych.

W kwietniu tego roku w tym samym mieszkaniu doszło do kolejnej tragedii.

– Sąsiedzi zawiadomili policję, bo od dłuższego czasu nie widzieli Doroty S. Poza tym, z mieszkania czuć było odór – zaznacza Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Po siłowym otworzeniu drzwi przez strażaków, w jednym z pokoi policjanci znaleźli ciało kobiety.

Odbyła się już sekcja zwłok. – Wykazała, że 59-latka zmarła z przyczyn naturalnych. Wobec braku znamion czynu zabronionego, śledztwo zostało umorzone – dodaje Kępka.

Sprawa przeciwko Dorocie S. oczekiwała na wyznaczenie terminu w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. – Na posiedzeniu prokurator złoży wniosek o umorzenie – zapowiada rzeczniczka PO.