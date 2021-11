Straciła pieniądze, bo uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku

– Wczoraj do bialskiej komendy zgłosiła się 62-letnia mieszkanka miasta. Z jej relacji wynikało, że została oszukana. Kobieta oświadczyła, że dzień wcześniej zadzwonił do niej nieznajomy mężczyzna podający się za pracownika banku – informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. – Twierdził, że dzwoni z działu technicznego, departamentu ochrony finansowej. Mężczyzna oświadczył, że doszło do próby włamania na jej konto i sprawca prawdopodobnie ma do niego dostęp. Dlatego jedyną możliwością by uniknąć włamania, a tym samym straty finansowej jest założenie nowego konta na dane pokrzywdzonej.

Początkowo kobieta miała pewne obawy, jednak jak rozmówca zdołał ją przekonać do działań, których oczekiwał. – Dodatkowo czujność pokrzywdzonej uśpił fakt, że numer, który pojawił się na wyświetlaczu jej telefonu to numer infolinii należącej do jej banku. Sprawca dodatkowo uprawdopodobnił też swoją historię umawiając się na podpisanie dokumentów z pokrzywdzoną w placówce bankowej – przyznaje Salczyńska-Pyrchla.

Kobieta przelała ponad 15 tys. zł na podany przez rozmówcę numer konta. Następnego dnia, kiedy zgłosiła się do placówki bankowej, zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa. Okradziona kobieta powiadomiła policję.

– Teraz funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą podejmują czynności mające na celu zablokowanie przelanych środków – dodaje przedstawicielka bialskich policjantów.

Trwają też poszukiwania sprawców.