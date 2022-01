Tajemnicze zielone ciasteczka w samochodzie Łotysza

Pod koniec ubiegłego tygodnia na posterunku kontrolno-blokadowym w Kobylanach policjanci zatrzymali do kontroli kierującego osobowym peugeotem. Według policjantów, w czasie kontroli 39-letni obywatel Łotwy zachowywał się nieracjonalnie i nerwowo. Nie potrafił podać konkretnego celu swojej podróży. Jego zachowanie wskazywało też, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Podczas przeszukania mężczyzny w kieszeni bluzy policjanci znaleźli plastikowy pojemnik z zielonym suszem. Narkotyki były też w aucie, którym podróżował 39-latek. W papierowej torbie znajdowały się woreczki z suszem i zbryloną substancją. Dodatkowo mężczyzna przewoził „zielone ciasteczka” oraz płyn.

– Wstępne badanie potwierdziło, że ujawnione środki to marihuana i haszysz – informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. – Substancje odurzające znajdowały się też w przygotowanych ciastach oraz płynie – dodaje.

Policjanci zatrzymali mężczyznę do wyjaśnienia. Została od niego pobrana również krew do badań na zawartość substancji zabronionych w jego organizmie. Następnego dnia 39-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowie za nabycie znacznej ilości narkotyków oraz kierowanie pod wpływem środka odurzającego.

W piątek bialski sąd aresztował mężczyznę. Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.