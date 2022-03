Tragiczny pożar w powiecie bialskim. Jedna osoba nie żyje [zdjęcia]

– W piątek po godzinie 22:30 dyżurny wisznickiego komisariatu został powiadomiony o pożarze domu mieszkalnego, do którego doszło na terenie gminy Sławatycze – opisuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. – W wyniku zdarzenia niemal całkowitemu spaleniu uległ drewniany dom. W trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, w budynku strażacy odnaleźli ciało – prawdopodobnie 65-letniego mieszkańca posesji. W chwili zdarzenia, w domu przebywały jeszcze dwie osoby, które same zdążyły opuścić budynek. Jedna z nich z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

W sprawie tragicznego pożaru policjanci prowadzą śledztwo pod nadzorem prokuratora.