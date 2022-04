Tu będzie jasna, długa, prosta... A2 do Białej Podlaskiej

Historia, malownicze tereny i konkurs. W sobotę wyruszy Rajd mjra "Zapory"

Do przejścia jest ok. 19 km trasą z Bełżyc do Nałęczowa, ale wędrówka śladami żołnierzy wyklętych będzie rozłożona na cały dzień. W sobotę już po raz 9. wyruszy Rajd mjra „Zapory”