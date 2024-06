Ulica do przebudowy, drzewa do wycinki

Ulica zyska nową nawierzchnię, odwodnienie, chodniki i drogę dla rowerów. Ale na przykład trzy klony mają pójść pod topór, bo kolidują z zaplanowanym poszerzeniem parkingu. A kolejnych 6 drzew ma zniknąć, by znalazło się miejsce na zatoką autobusową. Kościuszki będzie też ogołocona z kilkudziesięciu krzewów. Przeprowadzona w grudniu na zlecenie ratusza inwentaryzacja dendrologiczna wskazała, m.in., że kondycja klonów lub topoli o ponad 100-centymetrowym obwodzie jest „średnia”.

W marcu do urzędu miasta wpłynęła petycja i wniosek poparty ponad 100 podpisami w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. „Przez wycinki drzew miasto zaczyna wyglądać jak betonowa pustynia, ale przede wszystkim znacząco wzrasta temperatura takich ulic” – zwróciła uwagę w petycji pani Edyta.

Po trzech miesiącach urzędnicy odpisali mieszkance, że usunięcie niektórych drzew jest konieczne, bo kolidują one z inwestycją. - Projektant sporządził inwentaryzację dendrologiczną (…) dotyczącą każdego drzewa i krzewu, z której wynika, że niektóre drzewa należy usunąć również ze względu na ich stan zdrowotny. Być może uda się pozostawić część drzew (…) w trakcie realizacji budowy- tłumaczy Justyna Gorczyca, zastępczyni prezydenta. Ale wszystko będzie zależeć od systemu korzeniowego.

Ratusz przypomina też, w kwietniu doszło do spotkania z mieszkańcami bloków przy ulicy Kościuszki. – Większość osób wniosła prośbę o usunięcie dodatkowych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu oraz sąsiadującym budynkom- stwierdza Gorczyca. Urzędnicy obiecują jednak, że ulica nie będzie całkowicie ogołocona z zieleni. – Przeznaczamy 220 tys. zł m.in. na nasadzenia 25 drzew o średnicy pnia około 16 centymetrów oraz ponad 1500 innych drzew i krzewów, również w formie żywopłotów- zapowiada zastępczyni prezydenta.

Prace już ruszyły. Odpowiada za nie firma Tre-Drom z Białej Podlaskiej, która jako jedyna przystąpiła do przetargu. Inwestycja wiąże się z utrudnieniami dla kierowców. Ulica jest bowiem zamknięta na odcinku od skrzyżowania z aleją Tysiąclecia do alei Jana Pawła II. Również odcinek tej ostatniej arterii jest wyłączony z ruchu. Z kolei, autobusy komunikacji miejskiej pojadą ulicą Sidorską. Zmiany w ruchu mają obowiązywać aż do lipca przyszłego roku. Mieszkańcy mogą jednak dojechać na swoje posesje. Przebudowa Kościuszki kosztuje 9,8 mln zł. Miasto dostało na ten cel ponad 6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.