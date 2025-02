Większy prestiż i szansa na unijne dotacje. Kolejna gmina chce być miastem

- To wielka chwila! Dumny Janów Podlaski z pięknymi tradycjami zasługuje na przywrócenie praw miejskich – obwieścił 21 lutego wójt Karol Michałowski. To właśnie wtedy radni jednomyślnie zgodzili się w formie uchwały na rozpoczęcie procedury. A ta nie jest taka prosta i zacznie się od konsultacji społecznych. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 14 marca o godzinie 18 w Gminnym Ośrodku Kultury.

– Będzie to przestrzeń na zapytania mieszkańców- zapowiada wójt. A tych nie brakuje. – Czy pan wójt zagwarantuje mieszkańcom, że podatki i opłaty nie wzrosną. Czy nadanie prawa miejskich będzie korzystne dla lokalnych firm, przedsiębiorstw i gospodarstw agroturystycznych? – zastanawia się pan Mariusz. Gmina uspokaja. – Wszelkie te mity warto już teraz dementować. Opłaty i podatki nie wzrosną, to nie ma z tym związku – podkreśla Michałowski. – Mieszkańcy nie będą musieli wymieniać dowodów, nauczyciele nie stracą dodatków- zapewnia wójt.

Janów Podlaski już dwa razy był miastem. Ostatnio te prawa odebrali w 1944 roku hitlerowcy okupanci. „Decyzja o wszczęciu procedury przywrócenia praw miejskich będzie swoistym hołdem oddanym naszym przodkom i przywróceniem stanu prawnego mieszkańcom miasta i gminy Janów Podlaski. (…) Gmina spełnia również wymóg demograficzny, który stanowi, iż o prawa miejskie mogą wnioskować miejscowości z co najmniej dwoma tysiącami mieszkańców. Janów Podlaski na koniec 2024 roku według ewidencji ludności miał 2529 mieszkańców” – brzmi uzasadnienie do uchwały. Samorząd liczy, że w ten sposób zwiększy swój prestiż i szanse na unijne dotacje, a także przyciągnie młodych do osiedlania się czy potencjalnych inwestorów.

- Ta zmiana może przynieść korzyści związane z rozwojem infrastruktury, większym dostępem do funduszy unijnych oraz lepszymi możliwościami inwestycyjnymi. Miasta mają możliwość aplikowania o fundusze, które mogą wspierać rozwój lokalny, co może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców – uważa radna Agnieszka Nowosielska. Oprócz spotkania 14 marca, urzędnicy będą rozdawać ulotki i zbierać ankiety w tej sprawie. - Zaangażujemy w ten proces sołtysów- zapowiedział na ostatniej sesji wójt.

Gotowy wniosek do Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem wojewody lubelskiego gmina musi złożyć do 31 marca. Ostateczna decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to 1 stycznia 2026 roku Janów Podlaski stanie się miastem. Przypomnijmy, że z początkiem 2024 roku prawa miejskie w powiecie bialskim uzyskał Piszczac.