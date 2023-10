Wojsko zbudowało blok dla żołnierzy. W tym mieście będzie ich nawet 3 tysiące

Pięciokondygnacyjny budynek, za który Agencja Mienia Wojskowego zapłaciła 12,8 mln zł powstał przy ulicy Kopernika. Do dyspozycji żołnierzy będą 23 mieszkania. – To 4 kawalerki, 18 lokali 3–pokojowych i jeden 2–pokojowy. Będą zasiedlone w połowie listopada– zapowiada Małgorzata Skrzypek, dyrektor lubelskiego oddziału AMW.

Standard jest wysoki, nie tylko jeśli chodzi o wykończenie, ale również o podstawowe wyposażenie. – Żołnierze mogą tu zamieszkać ze swoimi rodzinami–precyzuje Skrzypek. Przy bloku jest parking, a będzie również plac zabaw.

Obecnie, w bialskim garnizonie służy już ponad tysiąc zawodowców, a docelowo będzie ich nawet 3 tysiące.

– To nie są nasze jedyne inwestycje w zasoby mieszkaniowe. W ubiegłym roku zakupiliśmy kilka mieszkań na rynku pierwotnym. A w 2026 roku planujemy budowę kolejnego bloku na działce przy jednostce wojskowej– zaznacza dyrektor lubelskiego oddziału AMW.

Znacznie pokaźniejsze są roboty na terenie dawnego lotniska przy ulicy Łomaskiej. To z kolei zadania Ministerstwa Obrony Narodowej. – Powstają tam trzy budynki koszarowe. Prace są zaawansowane. A w planach są trzy kolejne – precyzuje Marcin Mazuryk, dyrektor departamentu infrastruktury MON. Te trzy koszarowce za ponad 200 mln zł buduje firma Budimex.

– Poza tym, organizujemy specjalistyczne magazyny na sprzęt wojskowy. Generalny remont przechodzi też dawny port lotniczy. Ten obiekt posłuży do celów ćwiczeniowych– zaznacza Mazuryk. W bialskim garnizonie stacjonują m.in. brygady pancerne. – To jednostki zmechanizowane, dlatego musimy tam stworzyć stacje paliw czy myjnie. Właściwie wszystko trzeba zbudować od zera. Inwestycje będę trwały do 2030 roku– zapowiada dyrektor.

W sumie, resort ma tu wpompować 1,3 mld złotych. Ten ponad 600–hektarowy teren dawnego lotniska należy do MON od 2020 roku. Już latem 2021 roku pojawiło się tu wojsko. Docelowo ma tu służyć nawet 3 tys. żołnierzy m.in. w ramach batalionu zmechanizowanego i rozpoznawczego, a także brygady pancernej 18. Dywizji Zmechanizowanej.