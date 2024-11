Wszystko w ciągu doby. I kolejki na zabiegi mają się skrócić

To nowe rozwiązanie, fachowo określane jako ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), znajdzie się w oddzielnym budynku. A ten Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zbuduje w miejscu dawnej patomorfologii i prosektury. – W czterokondygnacyjnym obiekcie znajdą się 4 sale operacyjne, ale też poradnie specjalistyczne- zapowiada dyrektor Artur Kozioł.

Oddzielne piętro będzie służyło zabiegom okulistycznym. A na drugiej kondygnacji będzie miejsce dla chirurgii, ortopedii, urologii, ginekologii i otolaryngologii.

Ta szacowana na blisko 50 mln zł inwestycja może ruszyć dzięki 42 mln zł unijnej dotacji. A resztę bialskiemu szpitalowi zapewnia zarząd województwa lubelskiego.

A teraz najważniejsze. - To rozwiązanie skróci kolejki do zabiegów specjalistycznych. Bloki operacyjne będą odciążone- tłumaczy Kozioł. Do ośrodka będą kierowani pacjenci, którzy wymagają jednodniowych hospitalizacji.

Nowy pawilon będzie połączony podziemnym przejściem kompleksem głównym. Ten model „chirurgii jednego dnia” wywodzi się z USA i Kanady, gdzie stał się rozwiązaniem dla przepełnionych szpitali.

Przypomnijmy jeszcze, że bialski szpital zamierza rozbudować swoje zaplecze o nowy pawilon do radioterapii.