Wyższe hale i budynki w bialskiej podstrefie ekonomicznej. O to prosili inwestorzy

Teraz to się zmieni. Radni przegłosowali w czwartek uchwałę w tej sprawie. Bialska podstrefa to 94 hektary terenu. Z tego 69 należy do miasta, a 24 to własność Agencji Mienia Wojskowego. Od kilku miesięcy podstrefa nie należy już do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tylko Tarnobrzeskiej. Ma to związek z przyjętą w czerwcu przez Sejm ustawą "Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną".

– Takie były prośby od potencjalnych inwestorów, aby zwiększyć limit budowy hal i budynków. Bo teraz są inne technologie, inaczej się to buduje. Hale idą do góry – tłumaczy prezydent Dariusz Stefaniuk. Obecnie kupnem 5–hektarowej działki interesuje się lokalny inwestor i to głównie na jego prośbę pozwolono na wysokość powyżej 18 metrów. – Docelowo chcemy aby na lotnisku powstało centrum logistyczne, bo to naszym zdaniem najlepsze rozwiązanie – zaznacza Stefaniuk.

Jak miastu układa się współpraca ze strefą Tarnobrzeską? – Czekamy na odpowiednie rozporządzenia w tym temacie. Strefa przychylnie spojrzała na nasz grunt, chce go promować – przyznaje prezydent.

– Pracownicy Oddziału w Tarnobrzegu są w bieżącym kontakcie z przedstawicielami samorządu Białej Podlaski i powiatu bielskiego. Strony rozmawiają na temat kierunków współpracy i planowanych działaniach inwestycyjnych. Jesteśmy obecnie na etapie wstępnych negocjacji z potencjalnymi kontrahentami oraz zgodnie z ich życzeniem, nie udzielamy informacji o przyszłych przedsięwzięciach. Udostępnimy je po wydaniu decyzji o wsparciu – informuje nas z kolei Ilona Kachniarz rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu.

Jak dotąd trzy działki o powierzchni 3,4 hektara na terenie bialskiej podstrefy kupiła bialska firma Edwood, która zamierza zbudować nowy zakład produkcji półfabrykatów oraz komponentów meblowych wykonanych z litego drewna.